”Ar trebui impozitate veniturile mari, de zeci si sute si sute de mii de euro din dividende si alte castiguri de capital, cel putin la nivelul veniturilor din munca. Cred ca suntem singura tara care nu impoziteaza aceste venituri”, spune Radulescu, scrie News.ro.

El afirma ca, daca de exemplu vinzi un teren, platesti un impozit, insa acest impozit ar trebui sa fie de 16% pe diferenta dintre pretul de achizitie si pretul de vanzare al terenului, care reprezinta castig de capital, ”asa cum sunt celelalte impozite pe venituri, cum este si impozitul pe venitul din munca”.

Despre Legea darii in plata, Radulescu spune ca nu exista in nicio alta tara si ca aduce costuri suplimentare. ”Legea darii in plata adauga la costuri, pentru ca este un risc in plus. Si nu pentru ca exista legea, ci pentru ca exista posibilitatea sa apara o alta nazbatie ca aceea. Iar aceste lucruri nu sunt fara costuri”, spune oficialul BNR.

El afirma ca in anul in care legea a devenit functionala s-a inregistrat o scadere semnificativa a productiei din constructii, din cauza ca nimeni nu mai credita activitatea de constructii si nimeni nu mai cumpara in perioada respectiva, ”pentru ca nimeni nu avea cu ce”.

”Asemenea minunatii fara indoiala ca aduc costuri suplimentare. Si bancile ar trebui insa sa gaseasca solutii”, precizeaza Radulescu. Acesta spune totodata ca, desi de cele mai multe ori vina este a clientului, cu toate acestea ”se mai pot face lucruri, daca se doreste”.