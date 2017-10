La jumatatea acestui an, un numar de 317 brokeri de asigurare desfasurau activitate de intermediere in asigurari sau regularizare de daune, dar numarul acestora s-ar putea reduce substantial in urmatoarea perioada din cauza costurilor asociate cu noile reglementari birocratice din Legea si Norma RCA legate de emiterea si de distributia politelor de asigurari, coroborate cu noile reglementari privind distributia de asigurari ( IDD) si cu cele de protectie a datelor cu caracter personal (GDPR), apreciaza Stefan Prigoreanu, CEO, Millenium Insurance Broker si vicepresedinte al Patronatului Roman al Brokerilor de Asigurare si Reasiurare (PRBAR).

"In urmatorii doi sau trei ani vor ramane cel mult 150-200 de brokeri, daca nu chiar mai putin, pentru ca noile reglementari din Legea si Norma RCA, precum si cele legate de distributia in asigurari care vor intra in vigoare vor ridica foarte mult costurile operationale. Ca urmare, brokerilor de asigurare mai putin puternici financiar le va fi foarte greu sa isi mentina independenta, daca nu chiar imposibil. Vor putea continua insa ca si asistenti de brokeraj ai unor brokeri mai mari. Nu li se va schimba foarte mult statutul, ci vor ramane in continuare in contact direct cu portofoliul lor de clienti", spune Stefan Prigoreanu (foto).

In opinia sa, reducerea substantiala a numarului de brokeri de asigurari "nu va reprezenta neaparat un lucru rau pentru piata de profil". "Evident, pentru un client este mai bine daca este reprezentat de un broker puternic financiar, cu multe prime de asigurari intermediate, care poate sa ofere o prima de asigurare mai buna, precum si o negociere mai buna in caz de dauna. Brokerii ramasi vor fi mai puternici si seriosi, adevarate entitati financiare non-bancare, iar acest aspect este categoric pozitiv.’’

In primul semestru al anului 2017, brokerii de asigurare au intermediat un volum de prime in suma de peste 3,17 miliarde de lei lei, care raportat la volumul total al primelor brute subscrise de asiguratori pentru cele doua categorii de asigurare (generale si viata), reprezinta 63,01%, in scadere cu 1,55 puncte procentuale, fata de perioada similara a anului 2016 (64,58%).

Cea mai mare amenintare pentru piata de brokeraj

Pornind de la cele mentionate mai sus, cea mai mare amenintare in urmatoarea perioada, chiar si pentru brokerii de asigurare mai mari, vine to din noile reglementari care apar in valuri intr-o perioada de timp prea scurta pentru a fi corect intelese, acceptate, implementate si respectate.

"Noile reglementari sunt foarte bune pentru clienti, dar in schimb pentru noi este o foarte mare provocare sa reusim sa le implementam si sa ne conformam acestora. Aici mai refer atat la noua legislatie RCA, care presupune notificarea clientului cu 30 de zile inainte inainte de expirarea politei, dar si la IDD (Directiva cu privire la intermedierea si distributia in asigurari - n.r.) care va fi transpusa in legislatia nationala in aceasta toamna si cu aplicabilitate din luna februarie, De asemenea, si pregatirea profesionala obligatorie se schimba in contextul IDD, devine anuala", spune Stefan Prigoreanu.

In ceea ce priveste notificarea clientilor RCA cu 30 de zile inainte de expirarea politei, vicepresedintele PRBAR apreciaza ca brokerii de asigurari se lovesc de o "problema de aplicare". "De obicei, doar cca. 60% dintre clienti au e-mail, iar celorlalti trebuie sa le trimitem fie prin SMS, fie prin posta la adresa de domiciliu. Trebuie sa adaugam si acordul clientului cu privire la prelucrarea datelor personale, si rezulta o crestere semnificativa de costuri de emitere si arhivare electronica a tuturor acestor documente, pentru milioane de clienti".

El arata insa ca, "in mod paradoxal, clientii nu sunt foarte mulumiti ca primesc notificari cu pana la 30 de zile inainte. Cele 30 de zile reprezinta foarte mult timp si cine a stabiit acest termen nu s-a gandit foarte bine. In cele 30 de zile, clientii- persoane fizice mai incaseaza cate un salariu, mai pleaca in vacanta, au alte prioritati… si ajung sa aiba impresia ca noi ii presam sa reinnoiasca polita de asigurare RCA. De fapt, noi brokerii de asigurari indeplinim doar o obligatie legala".

De asemenea, Stefan Prigoreanu subliniaza ca si IDD va necesita un nou document - IPID (Insurance Product Information Document) - care va fi trimis clientului la fiecare oferta de asigurare. "Daca trimiti unui client cinci oferte de la cinci asiguratori, trebuie sa isi dai si cinci IPID-uri, care nu contin pretul, deci trebuie oricum inca un document centralizator cu preturile comparate. Intai pentru a supravetui si apoi pentru a performa, brokerii au inteles ca trebuie sa se reinventeze, sa fie proactivi si sa graviteze in jurul clientului, punand interesele si satisfactia acestuia pe primul plan. Insa doar brokerii mari vor avea timp si isi vor permite acest lucru", conchide vicepresedintele PRBAR