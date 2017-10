Plata defalcata a TVA a devenit posibila incepand cu data de 1 octombrie 2017. Astfel, firmele care adopta acest sistem optional, vor fi inscrise in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA, infiintat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) in acest scop.

Concret, firmele care opteaza pentru acest sistem trebuie sa depuna o notificare la organul fiscal competent si va putea aplica noul mecanism incepand cu ziua urmatoare publicarii in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA.

Pentru a verifica daca o firma aplica noul sistem, se poate accesa Registrul de pe pagina de internet a ANAF, unde se introduc datele de identificare fiscala, un cod de validare si un cod de verificare.

Aplicarea platii defalcate a TVA este optionala de la 1 octombrie 2017 si obligatorie de la 1 ianuarie 2018.

Pentru firmele care intra in sistem in perioada in care este optional, statul acorda o serie de facilitati. In primul rand, este vorba de reducerea cu 5% a impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor aferent trimestrului IV 2017, precum si de anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.

Potrivit legislatiei, pentru aplicarea sistemului, firmele sunt obligate sa deschida cel putin un cont de TVA pentru incasarea si plata TVA.

Conturile pot fi deschise la institutiile de credit (banci) sau la Trezoreria statului, institutie care a anuntat, deja, ca a deschis conturi de TVA pentru toate firmele platitoare de TVA.

Sursa foto: Dreamstime.com