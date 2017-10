Prin noul program, intitulat Tezaur, titlurile de stat vor fi emise intr-o forma dematerializata, persoanele fizice care vor cumpara astfel de titluri urmand sa isi deschida conturi in Trezorerie in acest sens.

Achizitia de astfel de titluri nu va fi comisionata, iar statul promite “dobanda atractiva”.

“Spre deosebire de programul Fidelis, emisiunile de titluri de stat prin Trezorerie vor fi emise cu o frecventa trimestriala, in baza unor prospecte de emisiune, punandu-se astfel la dispozitia persoanelor fizice un instrument de economisire de-a lungul unui intreg an. Asadar, orice persoana fizica va avea posibilitatea subscrierii frecvente a emisiunilor de titluri de stat pe o paleta mai larga de scadente”, se precizeaza in comunicatul citat.

Totodata, termenii si conditiile financiare aferente fiecarei emisiuni vor fi specificate in cadrul prospectelor de emisiune care vor fi aprobate prin ordin al ministrului Finantelor Publice.

MFP nu a mai vandut astfel de titluri pentru populatie din 2005. In urma cu doi ani, a revenit pe piata titlurilor pentru populatie, insa prin intermediul emisiunilor Fidelis. Titlurile din aceasta serie au sacdenta la doi ani, iar valoarea nominala a fost de 1.000 de lei in 2015 si de 100 de lei in 2016.

Statul anuntase ca va continua seria emisiunilor Fidelis si in acest an insa, deocamdata, ideea pare abandonata.