Romania a pierdut, in 2015, 7,7 miliarde de euro din evaziunea fiscala pe TVA, suma mai mare decat alocarile din acest an pentru educatie, investitii in infrastructura sau sanatate, sustin reprezentantii PwC Romania. Acestia propun o serie de masuri eficiente pentru combaterea evaziunii fiscale (plata defalcata a TVA nu face parte dintre acestea), avand in vedere ca tara noasatra are cel mai mare deficit de colectare a TVA din Uniunea Europeana.

Potrivit unui studiu al Comisiei Europene, dat publicitatii de curand, Romania ramane statul membru care inregistreaza cel mai mare deficit de colectare de TVA, de 37,2% (diferenta dintre sumele de TVA ce ar trebui colectate si incasarile efective din TVA). Aceasta se traduce intr-o suma neincasata de aproximativ 7,7 miliarde de Euro.

„Pentru a pune lucrurile in context, suma necolectata din TVA este mai mare decat alocarile bugetare ale Romaniei in anul 2017 pentru educatie, investitii in infrastructura sau sanatate”, a declarat Daniel Anghel, lider impozite si taxe indirecte PwC Europa Centrala si de Est.

„PwC Romania a sustinut in mod constant necesitatea implementarii unor masuri de crestere a gradului de colectare a TVA si de combatere a evaziunii fiscale. O solutie in acest sens ar fi preluarea bunelor practici ale altor state membre, cu rezultate palpabile aparute intr-un termen rezonabil si numai dupa consultari cu mediul de afaceri si, daca este cazul, cu Comisia Europeana. Exista solutii care au avut un rol important atat in cresterea gradului de colectare, cat si din perspectiva impactului pozitiv asupra mediului de afaceri, precum: Dosarul Standard de Audit pentru taxe, obligativitatea utilizarii unui software certificat pentru facturare, sau mentinerea unei baze de date pentru monitorizarea centralizata a TVA”, a adaugat Daniel Anghel.

Colectarea s-a imbunatatit, dar ramanem tot pe ultimul loc

Potrivit studiului, Romania a inregistrat o imbunatatire in privinta colectarii de TVA pe parcursul anului 2015, insa nu si locul ocupat de tara noastra in clasament.

„Evaziunea in zona de TVA s-a diminuat in principal ca urmare a trecerii la cota redusa de TVA pentru produsele alimentare si a masurilor colaterale, cum ar fi taxarea inversa si limitarea platilor in numerar. Lupta impotriva fraudei TVA trebuie sa continue si sa fie bazata in principal pe operationalizarea obtinerii informatiilor fiscale prin intermediul infrastructurii IT a ANAF si prin automatizarea analizei de risc”, a conchis Daniel Anghel.

Studiul Comisiei Europene privind deficitul de incasare a TVA in cele 28 de state membre ale Uniunii Europene cuprinde date aferente anului 2015.

Conform rezultatelor acestui studiu, tarile din Uniunea Europeana au inregistrat un deficit de aproximativ de 152 de miliarde de euro din TVA in cursul anului 2015.

Sursa foto: Shutterstock: Igor Zakowski