Raiffeisen Bank realizeaza de un an teste de stres pentru clientii care solicita credite cu dobanda variabila luand in calcul o majorarea a indicelui de referinta (ROBOR) de 3 puncte procentuale, cu mult peste valoarea solicitata de Banca Nationala a Romaniei, de 0,6 puncte procentuale. Demersul are drept scop informarea clientului cu privire la riscul ca dobanda la credit sa ii creasca pe parcursul derularii creditului.

Economistul-sef al bancii, Ionut Dumitru, a precizat ca rezultatul testului de stres nu afecteaza gradul de indatorare al clientului. “Aceste teste sunt doar pentru informarea clientului, fara ca rata maxima posibila, rezultata in urma aplicarii testului, sa influenteze gradul de indatorare la contractarea creditului”, a explicat Dumitru in cadrul unei intalniri cu presa.

In prezent, peste 80% din creditele acordate de Raiffeisen Bank sunt cu dobanda variabila.

Reprezentantii bancii au facut aceste precizari in contextul cresterii accelerate a dobanzilor din piata monetara (ROBOR) din ultimele saptamani, care a parut ca surprinde pe toata lumea.

Insa economistii avertizeaza de multa vreme, deja, cu privire la iminenta cresterii dobanzilor si, in acest context, sfatuiesc clientii sa nu mearga cu gradul de indatorare la maximul pe care si-l permit in momentul contractarii creditului, pentru ca risca, in cazul cresterii dobanzilor, sa nu mai poata sustine plata ratelor la banca.

BNR se va concentra mai mult pe stabilizarea dobanzilor decat pe curs

Ionut Dumitru a mai spus ca, in perioada urmatoare, BNR va pune un accent mai mare pe stabilizarea dobanzilor, in defavoarea cursului de schimb valutar, avand in vedere ca raportul dintre creditele in lei si cele in valuta s-a inversat, ajungand la 60% lei si 40% valuta. Asta inseamna ca o crestere necontrolata a dobanzilor ar afecta mai mult debitorii decat deprecierea leului in raport cu valuta creditului.

De altfel, presiunile pe curs se simt, deja, din cauza cresterii accelerate a importurilor, care au dus deficitul de cont curent la un nivel de trei ori mai mare decat cel de anul trecut si aproape de 4% din PIB.

“In prezent, Romania este una din tarile din Uniunea Europeana cu cele mai mari deficite de cont curent. Multe din tarile membre au chiar excedent de cont curent”, a mentionat Dumitru.

El sustine ca, desi nivelul deficitului poate parea redus, pericolul consta in faptul ca acesta nu mai este integral finantat din investitii straine directe si intrari de fonduri europene. “Raportul a intrat in zona sub-unitara. Deficitul nu mai este acoperit de cele doua componente”, a punctat Dumitru.

Intrebat daca BNR are rezerve valutare suficiente pentru a compensa deficitul de finantare a contului curent, economistul-sef al Raiffeisen Bank a raspuns ca, in prezent, rezerva bancii centrale este confortabila.

Sursa foto: Shutterstock / Majorari de capital