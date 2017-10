Raiffeisen Bank realizeaza de un an teste de stres pentru clientii care solicita credite cu dobanda variabila luand in calcul o majorarea a indicelui de referinta (ROBOR) de 3 puncte procentuale, cu mult peste valoarea solicitata de Banca Nationala a Romaniei, de 0,6 puncte procentuale. Demersul are drept scop informarea clientului cu privire la riscul ca dobanda la credit sa ii creasca pe parcursul derularii creditului.

Economistul-sef al bancii, Ionut Dumitru, a precizat ca rezultatul testului de stres nu afecteaza gradul de indatorare al clientului. “Aceste teste sunt doar pentru informarea clientului, fara ca rata maxima posibila, rezultata in urma aplicarii testului, sa influenteze gradul de indatorare la contractarea creditului”, a explicat Dumitru in cadrul unei intalniri cu presa. In prezent, peste 80% din creditele acordate de Raiffeisen Bank sunt cu dobanda variabila. ... ...