Consiliul Concurentei ia in calcul declansarea unei investigatii in randul bancilor, daca descopera indicii in ceea ce priveste cresterea ROBOR din ultima perioada, a declarat pentru News.ro presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu.

”O perioada lunga de timp, dobanzile au fost foarte scazute. Daca vom avea indicii privind intelegeri intre banci, luam in calcul o posibila investigatie”, a declarat pentru News.ro presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, potrivit News.ro.

De asemenea, autoritatea deruleaza deja o ancheta in sistemul bancar, prin care vrea sa vada de ce in Romania sunt comisioane mai scumpe decat in alte tari, investigatie ce va finalizata in iunie 2018.

”Avem deja in desfasurare o ancheta sectoriala in privinta bancilor, ce va fi gata anul viitor. Vrem sa aflam ce serviciile bancare din Romania sunt mai scumpe ca in alte tari. Este foarte important pentru economie si pentru cei care au credite, inclusiv pentru mine”, a adaugat Bogdan Chiritoiu.

Indicele Robor la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda va­ria­bila, a stagnat vineri la 1,78%, dupa ce miercuri si joi a avut o evolutie usor descendenta.

Aceeasi evolutie a avut si indicele Robor la 6 luni, fo­losit in special in calculul dobanzilor la cre­ditele ipotecare, care s-a mentinut vineri la 1,87%, la fel si joi.

Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei.

Acesta a crescut accelerat din data de 18 septembrie, cand a atins nivelul de 1%.

Cresterea indicelui Robor din ultimele zile este legata de probleme de lichiditate ale pietei, in conditiile in care gradul de colectare a Fiscului a crescut, iar specialistii Bancii Nationale a Romaniei (BNR) vor gasi solutii pentru a tempera cresterea acestui indice, a declarat marti ministrul Finantelor, Ionut Misa, dupa o intalnire cu reprezentanti ai BNR.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara, iar cresterea acestui indicator va duce la un avans al ratelor in cazul creditelor in lei.

