Raiffeisen Bank a ramas cu un sold de credite in franci elvetieni de 185 milioane euro (echivalent in franci), mai putin de jumatate fata de soldul de la finalul anului 2008, ca urmare a programului de conversie in lei. Mircea Busuioceanu, Vicepresedintele pe Risc (CRO) al bancii, a explicat ca cea mai mare parte (60%) din soldul de credite in franci sunt imprumuturi de nevoi personale cu ipoteca.

Astfel, in urma programului masiv de conversie a creditelor in franci, Raiffeisen Bank mai are in portofoliu circa 5.200 de imprumuturi, in scadere de la peste 11.500 in 2008. Ponderea imprumuturilor ramase in moneda elvetiana este insa foarte redusa in bilant, avand in vedere cele 700.000 de credite in derulare din portofoliul bancii.

Din 2015, cand a lansat o oferta de conversie, banca a operat aproape 2.000 de conversii standard sau cu restructurarea imprumutului, in valoare totala de 78,56 milioane euro (echivalent in franci).

Romanii cu studii superioare, principalii datornici in franci elvetieni la Raiffeisen Bank

Busuioceanu a remarcat o corelatie destul de puternica intre clientii cu studii superioare si apetitul pentru credite in franci, 55% dintre detinatorii de datorii in franci care nu au apelat la conversie avand acest profil.

Mai surprinzator este faptul ca 14% dintre acesti datornici lucreaza in sectorul financiar, fiind chiar si angajati ai Raiffeisen, un procent cu mult mai mare fata de ponderea numarului de lucratori din industria financiara in totalul angajatilor din Romania, de circa 1%.

Putem presupune ca un client cu studii superioare si care lucreaza in sectorul financiar are si un nivel peste medie de educatie financiara sau poate si, s-ar parea, si o aversiune mai mica fata de risc. Prin urmare, tinand cont si de produsul in franci preferat de acestia, creditul de nevoi personale cu ipoteca, putem spune ca imprumuturile in moneda elvetiana au avut in general un caracter investitional, lucru confirmat si de oficialul Raiffeisen, care a precizat ca in general s-au achizitionat terenuri si alte imobile pentru inchiriere. O parte a mers si in consum, catre achizitia de automobile sau plata de concedii.

