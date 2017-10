Ministerul Finantelor Publice anunta participarea ministrului Ionut Misa la reuniunea anuala a Grupului Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International, la Washington. Institutia mentioneaza ca discutiile vor fi axate pe strategia fiscal-bugetara 2017-2019. Senatorul Florin Citu sustine, insa, ca vizita are si un scop “nedeclarat”.

“Ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, participa, in perioada 11 - 16 octombrie 2017, la reuniunea anuala a Grupului Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International, la Washington D.C., SUA, eveniment care are loc in fiecare primavara si toamna, din anul 1972, pana in prezent”, se precizeaza in comunicat.

Conform documentului, “ministrul Finantelor va avea o serie de intalniri care vor viza discutii despre strategia fiscal-bugetara 2017-2019, construita...