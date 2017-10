Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a imbunatatit calificativul Bancii Comerciale Romane (BCR) referitor la viabilitate, la "bb +" de la "bb". In schimb, pentru Banca Transilvania si UniCredit Bank, Fitch a confirmat ratigul pentru viabilitate la „bb”, respectiv „bb-”. Totodata, agentia a confirmat calificativele celor trei banci si pe cel al BRD-Groupe Societe Generale pentru finantarea pe termen lung, cu perspectiva stabila.

BCR si BRD au un rating de „BBB+” atribuit de Fitch pentru finantarea pe termen lung, UniCredit este la „BBB-”, iar Banca Transilvania la „BB”.

In cazul BCR, BRD si UniCredit calificativele pentru finantarile pe termen scurt si lung se bazeaza pe sprijinul pe care acestea il pot primi, in caz de nevoie, de la actionarii majoritari, respectiv Erste Group Bank AG, Societe Generale si UniCredit SpA.

Fitch estimeaza ca Erste, Societe Generale si UniCredit vor continua sa isi sustina filialele din Romania pentru ca atat tara noastra cat si intreaga regiune a Europei Centrale si de Est raman strategice pentru institutiile financiare.

In cazul Bancii Transilvania, calificativul este determinat pe baza solvabilitatii autonome, exprimata in ratingul pentru viabilitate „bb”.

Calificativele referitoare la viabilitatea bancilor BCR, BRD si BT reflecta un profil de creditare in general stabil si performante financiare rezonabile, generate de continuarea curatarii bilanturilor si de o crestere moderata a creditarii.

Aceste calificative iau in calcul si rezervele solide de capital ale bancilor (mai slabe in cazul UniCredit), care ofera rezistenta in cazul unor potentiale presiuni recurente asupra calitatii activelor si rezerve rezonabile pentru acoperirea actualele credite cu probleme (mai puternice la BCR).