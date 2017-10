Creditarea ipotecara a depasit pragul de alerta pentru al saselea trimestru consecutiv, avertizeaza Comitetul National de Supraveghere Macroprudentiala (CNSM). Indatorarea populatiei reprezinta o vulnerabilitate la adresa stabilitatii financiare, avand in vedere ca o treime din debitorii care au contractat un credit in ultimul an au un grad de indatorare de peste 55%.

“Cele mai recente analize arata ca indatorarea totala (sectorul companiilor nefinanciare si sectorul populatiei) continua sa se mentina sub pragul de alerta. La nivel sectorial se mentin semnalele care indica acumularea de vulnerabilitati privind creditarea populatiei, pragul de alerta fiind depasit pentru al saselea trimestru consecutiv in cazul creditelor ipotecare”, se arata intr-un comunicat al Comitetului, emis in urma celei mai recente sedinte.

Reprezentantii CNSM remarca faptul ca majorarea indatorarii populatiei reprezinta o vulnerabilitate la adresa stabilitatii financiare, ce poate avea efecte negative importante, atat asupra sistemului financiar, cat si asupra cresterii economice viitoare.

Gradul mediu de indatorare, peste 55%

“In prezent, gradul de indatorare s-a majorat considerabil, o treime din debitorii care au contractat un credit in ultimul an avand, in medie, un grad de indatorare de peste 55 la suta. In scopul aprofundarii analizelor care sa sprijine fundamentarea deciziilor CNSM privind atenuarea riscurilor la adresa stabilitatii financiare ca urmare a cresterii indatorarii populatiei, CNSM a recomandat infiintarea unui grup de lucru din care sa faca parte reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice si ai Bancii Nationale a Romaniei”, se mai arata in documentul citat.

Totodata, organismul sustine ca au fost identificate vulnerabilitati structurale cu privire la sanatatea companiilor nefinanciare din Romania, vulnerabilitati care au implicatii negative importante asupra stabilitatii sistemului financiar romanesc, respectiv persistenta rezultatelor negative pentru un grup numeros de firme, calitatea precara a capitalurilor proprii si numarul ridicat de firme cu capitaluri proprii sub limita reglementata sau inactive.

“Comitetul National pentru Supraveghere Macroprudentiala a adoptat Recomandarea nr. R/6/2017. Prin aceasta, se recomanda ca Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei sa infiinteze un grup de lucru care sa aprofundeze analizele privind sanatatea financiara a firmelor si sa identifice solutii pentru ca, atat in sectorul public, cat si in cel privat, constrangerile bugetare ale firmelor sa devina ferme”, se subliniaza in comunicat.

BNR pregateste restrictii

De altfel, Banca Nationala a Romaniei (BNR) transmis numeroase semnale, in ultima perioada, cu privire la viteza de crestere a cerditului pentru populatie si mai ales cu privire la riscul de crestere a dobanzilor pe piata monetara, materializat in oarecare masura, care afecteaza debitorii cu credite cu dobanda variabila, in special ipotecare, inclusiv Prima Casa.

In acest context, reprezentanti ai institutiei au avansat inclusiv posibilitatea impunerii unor restrictii la acordarea creditelor pentru populatie, principalul indicator vizat fiind gradul de indatorare.

