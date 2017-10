"Finalizarea tranzactiei este supusa aprobarilor statutare, iar tranzactia este de asteptat sa se finalizeze pana la sfarsitul anului 2017 [...] Investitia BERD va sustine cresterea uneia dintre cele mai importante companii romanesti ce ofera servicii fermierilor din toate sectoarele agricole. Fondurile vor permite companiei sa raspunda nevoilor de finantare in crestere ale fermierilor romani si sa ofere acces la tehnologii moderne si la piete de desfacere unui numar mai mare de ferme mici si mijlocii. Compania va continua sa sustina fermierii din zootehnie si sa isi dezvolte investitiile recente din domeniul procesarii carnii de porc", se arata in comunicatul Agricover.

Agricover Holding SA este un jucator important in sectorul agricol romanesc, avand 17 ani de experienta si 850 de angajati. Compania are prin cele doua filiale - Agricover SRL si Agricover Credit IFN - peste 4.500 de clienti. In 2016, compania a raportat o cifra de afaceri de 1,2 miliarde lei si a acordat credite in valoare de un miliard de lei.

"Ne unim fortele cu BERD pentru a accelera sprijinul oferit dezvoltarii unei agriculturi moderne in Romania. Impreuna cu banca, vom continua sa oferim fermierilor solutii inovatoare pentru cresterea performantei activitatilor agricole", a spus Jabbar Kanani, presedintele Agricover Holding.

BERD este unul dintre cei mai mari investitori institutionali din Romania, cu investitii in tara de 7,6 miliarde euro in peste 400 de proiecte. Totalul investitiilor in sectorul agroalimentar este de 10,3 miliarde euro in 624 proiecte in tarile in care opereaza BERD, din care 700 milioane euro investiti in Romania in 36 de proiecte.