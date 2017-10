De ce creste evaziunea fiscala pe TVA in Romania? Pentru ca tarile vecine au inchis portile evazionistilor, care s-au mutat in tara noastra. Bulgarii au casele de marcat electronice, legate la ANAF-ul lor (de care se vorbeste si la noi de ani buni, insa se amana sistematic) inca din perioada de criza, cand, datorita acestui sistem, le-au crescut veniturile fiscale cu 15%. Sistemul este implementat si in Ungaria si Cehia, inclusiv pentru turism. Asadar, daca se doreste diminuarea evaziunii, solutiile sunt cunoscute, sustine economistul Dan Bucsa, economist pentru Europa Centrala si de Est in cadrul UniCredit Bank, Londra.

Acesta a precizat ca, in prezent, in regiune, doar Romania si Polonia au probleme cu deficitul bugetar. In Romania acesta va continua sa creasca si anul viitor, desi va avea loc o noua taiere de investitii. Cat despre solutia in privinta evaziunii pe TVA, Dan Bucsa sustine ca a aflat-o in Polonia. “In martie, anul acesta, cand am fost la Varsovia, toate bancile aveau prognoza de deficit pentru Polonia la 3% din PIB, daca nu chiar peste. Ne-am intalnit cu Ministerul lor...