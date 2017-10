Rusii se pregatesc sa lanseze propria moneda digitala, denumita CryptoRuble. Anuntul ar fi fost facut de catre Vladimir Putin intr-o sedinta care a avut loc, cu usile inchise, la Moscova. Informatiile au ajuns in presa locala din Rusia in urma unor declaratii facute de catre ministrul rus de Comunicatii, Nikolay Nikiforov, care a precizat mai multe informatii despre criptomoneda.

O mutare pe piata criptomonedelor din partea Rusiei era asteptata, avand in vedere atentia pe care acestia au acordat-o in ultima perioada tehnologiei blockchain. Insa, lansarea unei criptomonede nu inseamna, automat, faptul ca autoritatile rusesti vor fi de acord cu celelalte monede digitale, precum Bitcoin sau Ethereum, pe care Vladimir Putin le-a criticat in ultima perioada, conform techcrunch.com.

Totusi, din informatiile oferite de catre ministrul Comunicatiilor din Rusia, Cryptoruble se va deosebi de catre monede digitale prin faptul ca nu va putea fi "minata", ci va fi eliberata si controlata doar de catre autoritati. Aceasta va putea fi schimbata cu ruble normale, iar in cazul provenienta monedei digitale nu va putea fi demonstrata, se va aplica o taxa de 13% din valoarea tranzactiei.

Ideea din spatele monedei digitale pare a fi aceea de a stimula economia fara ajutorul pietelor monetare straine sau a brokerilor de tranzactii terti.

Valoarea unui Bitcoin a atins pe 15 octombrie un maxim de 5.844 de dolari, dupa ce la inceputul acestei toamne inregistra o scadere puternica, coborand sub 4.000 de dolari, din cauza mai multor masuri luate la nivel international, in principal in China. La momentul redactarii acestei stiri, un Bitcoin este 5.577 de dolari, conform Coindesk.com.

Sursa foto: By Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com