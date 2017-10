De fapt, cand investesti in fondurile mutuale de la ING Bank, totul e mult mai simplu.

Iti alegi usor tipul de fond in care vrei sa iti pui banii, in functie de apetitul tau la risc si o echipa internationala de profesionisti se ocupa de administrarea investitiilor in locul tau.

Iar pentru ca majoritatea clientilor ING s-au obisnuit deja sa isi administreze conturile online, investitiile pot fi facute si prin aplicatia de online banking Home'Bank.

Rezultatul este o experienta de doua ori simplificata.

In primul rand poti sa investesti mult mai usor sume incepand cu doar 500 de lei sau 100 de euro in fonduri mutuale mixte create special pentru ING Bank de catre NN Investment Partners, unul dintre cei mai mari manageri de fonduri din Europa.

In al doilea rand poti sa incepi sa investesti si poti sa urmaresti tot ce se intampla cu banii tai folosind aplicatia ING Home'Bank , fara niciun drum la banca.



Ne bucuram sa vedem ca tot mai multi clienti aleg sa investeasca prin aceasta metoda. La aproape un an de la lansarea Fondurilor Mutuale in Home’Bank, 35% din totalul tranzactiilor realizate de clientii ING au loc in mediul digital. Intregul proces este rapid, eficient si simplu ca la ING.

Valoarea investitiei tale in fondurile mutuale poate creste sau se poate diminua in functie de diversi factori, care includ, fara a se limita la, evoluţia pietei financiare, evoluţia economica a emitenţilor acestor instrumente, care sunt la randul lor afectati de situatia economica generala la nivel mondial si condiţiile economice si politice din fiecare ţara , etc. Performantele anterioare ale fondului de investitii nu sunt un indicator si nu reprezinta garantii ale realizarilor viitoare.

Aici gasesti mai multe detalii despre fondurile mutuale de la ING.