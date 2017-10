Rusii se pregatesc sa lanseze propria moneda digitala, denumita CryptoRuble. Anuntul ar fi fost facut de catre Vladimir Putin intr-o sedinta care a avut loc, cu usile inchise, la Moscova. Informatiile au ajuns in presa locala din Rusia in urma unor declaratii facute de catre ministrul rus de Comunicatii, Nikolay Nikiforov, care a precizat mai multe informatii despre criptomoneda.

O mutare pe piata criptomonedelor din partea Rusiei era asteptata, avand in vedere atentia pe care acestia au acordat-o in ultima perioada tehnologiei blockchain. Insa, lansarea unei criptomonede nu inseamna, automat, faptul ca autoritatile rusesti vor fi de acord cu celelalte monede digitale, precum Bitcoin sau Ethereum, pe care Vladimir Putin le-a criticat in ultima perioada, conform