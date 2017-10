Eliminarea impozitului pe dividende si reducerea cotei standard de TVA de la 19% la 18%, masuri cuprinse in programul de guvernare cu aplicarea de la 1 ianuarie 2018, probabil vor ramane doar in stadiu declarativ, avand in vedere problemele cu care se confrunta statul la incasarea impozitelor. Pe de alta parte, insa, este posibil sa asistam la noi masuri de crestere a fiscalitatii de anul viitor, sustine Dan Badin, partener coordonator servicii fiscale si juridice, Deloitte Romania.

Eventualele decizii cu privire la fiscalitate pentru 2018 ar trebui adoptate pana la finalul acestui an.

"Noi speram ca dupa un asa an agitat ca acesta, anul viitor sa fie mai stabil din perspectiva discutiilor asupra modificarilor despre legislatie. (…) Ma astept ca principalele decizii cu privire la fiscalitate sa fie adoptate inainte de finalul acestui an. In mod normal, aceste decizii vor fi luate pe baza a doua considerente principale: executia bugetara a acestui an si bugetul pentru anul urmator. In ceea ce priveste eliminarea impozitului pe dividende si scaderea TVA, vad sanse mici de realizare din cauza veniturilor la buget”, a explicat Badin.

Multe necunoscute in ceea ce priveste mutarea contributiilor

In schimb, reducerea impozitului pe venit, de la 16% la 10%, ar putea sa se aprobe, in cazul in care nu se renunta la multarea contributiilor de la angajator la angajat, masura anuntata, de asemenea, pentru anul viitor. De asemenea, in acest caz, este de asteptat o masura legislativa care sa oblige angajatorii sa majoreze salariile brite, astfel inncat salariile nete sa nu se diminueze in urma mutarii contributiilor. “In privinta majorarii salariilor prin lege, exista o dezbatere foarte ampla din punct de vedere juridic, unii spun ca ar fi chiar anticonstitutilnal”, a explicat Badin. Acesta a precizat, insa, ca in prezent exista doar discutii pe aceasta tema, fara un draft de lege concret pe care sa se poata baza o debatere.

Reprezentantul Deloitte nu exclude posibilitatea ca, de anul viitor, taxarea sa creasca.

“Eu nu neg nicio posibilitate de modificare a taxelor in orice directie. Asa cum am mai spus, conteaza foarte mult executia bugetara. Din cate am inteles, in ultimele luni, incasarile au stat destul de bine, deci e posibil sa nu avem o presiune extraordinar de mare. Daca in ultimele luni vom avea, insa, colectari sub necesar, o crestere a taxelor nu se poate exclude din discutie, fie ca se majoreaza taxele actuale, fie se extinde baza de impozitare, fie se introduc taxe noi”, a subliniat Dan Badin.

Insa, in opinia sa, inainte de a discuta despre marirea fiscalitatii, orice Guvern ar trebui sa se asigure ca va colecta cat mai aproape de estimari toate impozitele existente (si implicit diminuarea economiei gri) si sa eficientizeze cheltuielile publice.

“Inainte sa le ceri bani in plus celor care platesc, trebuie sa te duci sa iei bani de la cei care nu nu platesc. In al doilea rand, este necesara eficientizarea cheltuielilor bugetare. Daca se aduna taxele din economia neagra si se eficientizeaza cheltuielile publice si totusi statul considera ca mai are nevoie de venituri suplimentare atunci da, se pot creste taxele”, a adaugat Badin.

Tot mai multe litigii intre contribuabili si stat pe impozitul pe profit

Referitor la problemele cu care se confruinta, in prezent, contribuabilii cu autoritatile statului, reprezentantii Deloitte au mentionat cresterea litigiilor pe impozitul pe profit.

“Litigiile pe impozitul pe profit provin din doua zone: zona preturilor de transfer, care in ultima vreme a devenit o tema importanta de control a autoritatilor, si zona serviciilor, in special intragrup, unde trebuie o documentare cat mai buna a prestarii lor”, a explicat reprezentantul companiei de consultanta.

Potrivit acestuia, in ultimii 3 - 4 ani se constata o intensificare a activitatilor de control si o extindere a zonelor controlate de la centrarea pe TVA catre toate taxele.

Pe de alta parte, litigiile s-au intensificat si din cauza raspunderii personale pe care o au inspectorii fiscali, fapt care ii determina sa mearga pe partea conservatoare in care, daca o speta este neclara, sa fie interpretata in favoarea statului, urmand ca justitia sa confirme daca a avut sau nu dreptate.

Cat despre masurile de preventie, desi cunoscute de autoritati, in teorie, acestea continua sa fie palide in practica.