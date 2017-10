Telekom Romania a lansat astazi impreuna cu Alior Bank, o banca din top 10 din Polonia, primele servicii financiare din piata telecom romaneasca, sub brandul Telekom Banking, replicand conceptul de “eliberare a Internetului” si la serviciile bancare. Ce oferte are pentru a atrage clientii bancilor traditionale.

Oferta de baza pentru clientii care isi deschid un cont curent, cu un card atasat, include retrageri gratuite de la orice bancomat din tara si strainatate, timp de 3 ani, cat si transferuri gratuite in lei la orice banca din Romania, prin platformele de Internet si Mobile Banking. In prezent, si alte banci din piata au renuntat la comisioanele de retragere la orice bancomat din tara, precum si la costurile de transfer in lei catre conturile altor banci, cu conditia folosirii mediului digital.

Reprezentantii Telekom Banking mentioneaza ca un cont curent poate fi solicitat online pe site-ul www.telekombanking.ro, direct pe aplicatia de mobil sau la unul dintre magazinele Telekom si Germanos. Procesul online se incheie insa in mediul fizic, prin livrarea prin curier a documentelor necesare deschiderii contului sau a cardurilor de debit.

Legal, putem modifica orice din oferta cu o notificare de 60 de zile, dar ne-am propus sa mentinem aceste comisioane, ceea ce este o premiera pentru o banca sa garanteze acest lucru - Claudia Butac, CEO Alior Bank Romania

“Avem planuri ambitioase si suntem convinsi de faptul ca alaturi de Telekom Romania le vom implini si ca vom avea un succes pe piata romaneasca, unde consideram ca exista un potential foarte mare de dezvoltare. In aceasta prima faza, vom oferi conturi curente, carduri de debit, depozite si un serviciu de schimb valutar online, urmand ca in faza urmatoare sa lansam oferta noastra de credite”, a declarat in cadrul conferintei de lansare Celina Waleskiewicz, director general adjunct al Alior Bank.

Depozitele vor fi garantate prin schema europeana de catre banca din Polonia, in limita a 100.000 euro, avand in vedere ca din punct de vedere legal Alior Romania este o sucursala a bancii poloneze.

Intrebata de cresterea prin achizitii in piata locala, Waleskiewicz a precizat ca in prezent nu cauta potentiale tinte, "Alior Bank nu va fi extrem de activa in aceasta zona, dar daca apar oportunitati le vom privi cu atentie".

Platforma de Schimb Valutar Online, pariul Telekom Banking pe segmentul de tranzactionare

Un alt pilon important al strategiei Telekom Banking este platforma de Schimb Valutar Online, clientii putand beneficia de un curs de schimb valutar (mai) avantajos decat la ghiseul bancii, pentru zece valute. Pe langa faptul ca un client poate sa isi stabileasca conditiile in care va efectua schimburile valutare (data, ora si nivelul cursului de schimb), clientul are si optiunea "Pay later", care ii permite sa blocheze o tranzactie valutara fara sa aiba intreaga suma disponibila, ci doar 5% din suma tranzactionata, urmand ca in maxim doua zile lucratoare sa asigure diferenta necesara pentru finalizarea tranzactiei.

Inrolarea clientului in platforma de schimb valutar online se poate face 100% online daca acesta are deja un cont bancar la orice banca din Romania.

Alior Bank precizeaza ca lucreaza cu MasterCard pe zona de carduri si nu va percepe comisioane de emitere sau administrare a cardurilor. Cardurile de debit sunt contactless, iar Telekom Banking va emite si carduri instant, care nu sunt inscriptionate cu numele clientului. "Avantajul de a avea un card instant este ca poate fi utilizat pe loc si poti face orice tip de operatiuni cu el", a completat Claudia Butac, CEO Alior Bank - sucursala Bucuresti.

Ne dorim sa devenim <the bank of choice> cand vine vorba de bankingul tranzactional - Claudia Butac

De asemenea, contul curent nu are costuri de administrare daca clientul incaseaza lunar venituri de cel putin 650 lei, nivel mai jos decat cel cerut de ING Bank, de exemplu.

Clientii Telekom Banking isi pot deschide conturi curente in lei, euro, dolari si lire sterline, putand accesa carduri de debit pe aceste valute, iar platforma de Schimb Valutar Online va functiona prin intermediul platformelor de Internet si Mobile Banking.

Alior Bank s-a lansat in Polonia in 2008, in plina criza financiara, dar cu un model de business axat pe canalele digitale. Desi un business in banking parea nesabuit in 2008, in prezent banca a ajuns a 6-a din piata poloneza ca numar de clienti si a 9-a dupa active.