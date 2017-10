Contul de TVA lansat de catre cei de la Patria Bank a putut fi folosit incepand cu 1 octombrie 2017. Clientii existenti il pot deschide printr-o solicitare catre banca si prin prezentarea Certificatului de inregistrare TVA.

“Pana la aceasta data, clientii nostri persoane juridice care au solicitat deschiderea unui cont de TVA au realizat deja operatiuni prin aceste conturi. Din discutiile cu clientii, acestia s-au aratat deschisi in a se conforma in perioada optionala, pentru a testa procesul si a evalua impactul la nivelul afecerilor lor, astfel incat la data de 1 ianuarie 2018 sa fie pregatiti.”, precizeaza banca in comunicatul de presa.

Oferta Patria Bank este urmatoarea:

Zero lei comision deschidere cont curent TVA (in lei si/sau in valuta)

Zero lei comision lunar de administrare cont curent TVA (in lei si/sau in valuta)

Zero lei comision incasari interbancare / intrabancare (orice valoare) efectuata prin conturile curente TVA

Zero lei comision plati interbancare / intrabancare (orice valoare) efectuate prin conturile curente TVA (la ghiseu sau prin Internet Banking)

Comisionul care trebuie platit de catre clienti este comisionul Transfond

Incepand cu data de 1 aprilie 2018 se vor aplica comisioanele conform Listei de Tarife si Comisioane ale Bancii pentru persoane juridice, in vigoare.

Colectarea defalcata a TVA nu se va mai aplica pentru toate firmele incepand cu 2018, ci doar pentru cele aflate in insolventa, faliment, cele care inregistreaza datorii in plata TVA, companiile cu capital de stat, a anuntat premierul Mihai Tudose, dupa o intalnire cu reprezentantii Uniunii Nationale a Patronatului Roman (UNPR), precizand ca aceasta flexibilizare a masurii split TVA va fi facuta in dezbaterile din Parlament, in concordata cu propunerile rezultate din discutiile cu reprezentantii mediului de afaceri, conform News.ro.

