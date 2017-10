Ce model de business va urma Telekom Banking pentru a vinde credite de consum? Intr-o piata in care toate bancile mari se lupta in oferte cu DAE tot mai mici la creditele de nevoi personale, Alior Bank pariaza in parteneriatul cu Telekom pe un model de business in care nu va dezvolta o retea proprie de unitati, ci "se va atasa" retelei de magazine ale operatorului telecom. Am vorbit la o editie speciala Profesionistii in Banking cu directorul general al Alior Bank - sucursala Bucuresti, Claudia Butac.

Parteneriatul cu Telekom este motivul pentru care Alior Bank a venit in Romania, motiv pentru care oficialul bancii nu vede o retea proprie in afara celei Telekom si Germanos si crede puternic in aceasta sinergie. "Nu luam in calcul ideea de a avea unitati bancare de sine statatoare in afara retelei Telekom, dar credem ca pentru anumite tipuri de produse, pentru a satisface acel segment al populatiei sau al clientilor din Romania care are nevoie de confort suplimentar dat de un angajat bancar vom extinde reteaua de puncte dedicate de vanzare din cadrul magazinelor Telekom", a spus Butac in cadrul unei emisiuni filmate cu ocazia lansarii Telekom Banking.

In ceea ce priveste alte parteneriate, Alior Bank ia in calcul colaborarea pe segmentul brokerilor de credit, in masura in care aceste parteneriate vor aduce beneficii pe zona de creditare. De altfel, brokerul de credite Adwisers, fondat de fostul bancher Gabriel Cretu, a inceput deja sa livreze training-uri pe zona de vanzare de credite echipei Telekom Banking.

Afla ce metoda va folosi Alior Bank pentru a identifica clientii la distanta.

Astfel, in viitorul apropiat, Alior Bank va lansa un overdraft atasat cardului de debit, cu planuri egale de rate, si cu beneficii suplimentare pentru clientii Telekom, dar si creditele de nevoi personale, fara a preciza insa data de la care vor fi accesibile aceste doua produse. Claudia Butac precizeaza ca diferentiatorul fata de produsele bancare traditionale va fi modul de accesare, adica online direct de pe website-ul Telekom Banking sau din aplicatie.

Vorbim despre o retea de pana la 120 de puncte dedicate segmentului bancar pe care le vom deschide in magazinele Telekom, prin care vom promova in mod activ zona de creditare. Ne dorim sa venim in urmatoarea perioada cu o oferta atractiva, care va avea o componenta legata de zona de credite de nevoi personale si overdraft.

Pentru a compensa viitoarele expuneri pe credite, oficialul Alior nu anticipeaza o presiune in directia atragerii de fonduri de la clienti, vazand produsele de economisire ca o solutie normala atasata unui cont curent si a celorlalte servicii din oferta bancara.

"Sigur ca, in timp, pe masura ce banca se va dezvolta, credem ca o parte din expunerile noastre in credite vor fi acoperite cu detinerile pe care clientii vor alege sa le faca cu noi, dar cele doua elemente nu sunt direct corelate", subliniaza Butac.

De altfel, Alior Bank nu ofera dobanzi foarte competitive pe zona de depozite, fiind in media sistemului bancar, dar oficialii bancii poloneze mizeaza pe atractivitatea data de flexibilitate, usurinta in utilizarea fondurilor si grila de comisioane in pachetul tranzactional si de schimb valutar.

"Existenta in paleta noastra a produselor de economisire este complementara unei nevoi firesti pe care o are clientul, dar pozitionarea este la ratele practicate astazi in piata si ma refer la piata internationala, in care avem un exces de lichiditate si prin urmare dobanzile se mentin la cote joase. Sa nu uitam ca, daca vorbim de valute, in piata interbancara internationala, pana la 3 ani vorbim de dobanzi negative. Asta nu inseamna ca in Romania vom oferi clientilor nostri persoane fizice dobanzi negative, dar nu ne propunem sa cream o concurenta in zona dobanzilor, ci sa avem o oferta corecta", atrage atentia directorul general al Alior Bank Romania.

Platforma de Schimb Valutar Online, pariul Telekom Banking pe segmentul de tranzactionare

Un alt pilon important al strategiei Telekom Banking este platforma de Schimb Valutar Online, clientii putand beneficia de un curs de schimb valutar (mai) avantajos decat la ghiseul bancii, pentru zece valute. Pe langa faptul ca un client poate sa isi stabileasca conditiile in care va efectua schimburile valutare (data, ora si nivelul cursului de schimb), clientul are si optiunea "Pay later", care ii permite sa blocheze o tranzactie valutara fara sa aiba intreaga suma disponibila, ci doar 5% din suma tranzactionata, urmand ca in maxim doua zile lucratoare sa asigure diferenta necesara pentru finalizarea tranzactiei.

Inrolarea clientului in platforma de schimb valutar online se poate face 100% online daca acesta are deja un cont bancar la orice banca din Romania.

"Dezideratul nostru este sa devenim o alternativa, intre primele 3, atunci cand clientul alege cu ce banca doreste sa faca tranzactii. De ce ar alege clientul sa vina la noi? In principiu, nu este despre a renunta la ceva. Daca ne uitam la zona bancarizata, in mediul urban, pe segmentele de populatie tanara, clientii nu utilizeaza serviciul unei singure banci. Din acest punct de vedere ne asteptam sa devenim o alternativa bazata pe libertatea pe care o dam clientului, pe comisioanele pe care le oferim si pe facilitatile si functionalitatile pe care le aducem in piata, in conditiile in care pachetele nu sunt constranse de transferurile de salarii", concluzioneaza managerul Alior Bank.