Nu sunt proiecte de investitii? Cine este responsabil? Statul, care stie foarte bine care sunt cele mai circulate si cele mai aglomerate sosele din Romania. Mai avem si coridoarele europene, care sunt foarte clar stabilite, insa se intrerup la intrarea in Romania si se reiau dupa ce se trece de Romania. Asadar, proiecte exista! Nu insa si vointa politica necesara pentru a finanta aceste proiecte! Economistul sef pentru Europa Centrala si de Est din cadrul UniCredit Bank, Londra, Dan Bucsa, a explicat, in emisiunea Profesionistii in Banking, care este situatia in tarile vecine si ce ar trebui sa faca autoritatile romane pentru a remedia situatia.

Investitiile cresc in toate tarile din regiune, atat cele publice cat si cele private, mai putin in Romania. Tara noastra se afla, anul acesta, la minimul istoric in privinta investitiilor statului, iar anul viitor isi va “depasi” propriul record negativ, a explicat Dan Bucsa. In materie de absorbtie a fondurilor europene, tara noastra a atras 300 de milioane de euro in prima jumatate a acestui an, in timp ce Ungaria a transmis la Comisia Europeana cereri de rambursare...