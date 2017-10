Firmele care isi platesc darile la stat inainte de termen ar putea primi o parte din bani inapoi. Sumele propuse sunt importante, respectiv 30% in primul an, 40% in al doilea si 50% in urmatorii. Aceaste este, insa, doar o propunere legislativa sustinuta de parlamentarii liberali, aflata in Senat.

Totusi, daca initiativa trece de Parlament, in ciuda constrangerilor bugetare tot mai mare cu care se confrunta statul, firmele care se conformeaza voluntar vor avea stimulente de la stat, sume care vor fi reduse din impozitul pe profitul datorat in anul de referinta. Initiatorii masurii sustin ca, asa cum Fiscul sanctioneaza cu penalitati si dobanzi intarzierile la plata, ar trebui sa-i “premieze” pe cei care isi achita obligatiile fiscale inainte de termen. Tot acestia...