Odata cu infiintarea Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor (PAID) in 2008, asigurarile facultative de locuinte au intrat treptat, din interesul comercial al unor fosti actionari, intr-o competitie tot mai ridicata cu asigurarile obligatorii de locuinte (PAD), vandute de catre PAID, desi legea 260/2008, care reglementeaza cadrul juridic cu privire la asigurarile obligatorii de locuinte pentru acoperire de inundatii, alunecari de teren si cutremur, a suferit mai multe modificari de-a lungul anilor tocmai pentru a corecta acest aspect. Rezultatul? De la un grad de curpindere in asigurare, pe segmentul de locuinte, de 40% in 2008, piata a ajuns la numai 20%, iar, in prezent, la doua polite PAD abia se vinde una facultativa, pentru ca romanii au inteles ca polita obligatorie este suficienta pentru orice risc aferent locuintei.