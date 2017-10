Contributiile sociale totale vor creste dupa mutarea de la angajator la angajat, desi, in prima faza, vor scadea de la 39,25% la 35%. Insa cu taxa de solidaritate de 2%, care va fi impusa in sarcina angajatorului (abia eliberat de toate celelalte) si dupa majorara salariului brut pentru ca angajatul sa ramana cu acelasi net, angajatorul plateste mai mult din 2018 decat in prezent, pentru acelasi net.