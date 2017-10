Libra Internet Bank a semnat un acord cu fondul European de Investitii (FEI) in cadrul Programului "Initiativa pentru IMM-uri". In baza acestui acord Libra Internet Bank va acorda credite in valoare de pana la 47,7 milioane euro IMM-urilor, pentru finantarea activitatii curente sau a investitiilor, conform unui comunicat de presa emis de catre banca

Tranzactiile IMM beneficiaza de sprijinul Uniunii Europene prin programul Initiativa pentru IMM-uri, finantat de Uniunea Europeana prin FEDR si Horizon 2020 si de catre Fondul European de Investitii si Banca Europeana de Investitii. Prin programul Initiativa pentru IMM-uri este sustinuta cresterea accesului la finantare al companiilor, care beneficiaza astfel de garantii de 60% din valoarea creditului de la Fondul European de Investiti, dar si de o dobanda redusa, se arata in comunicatul de presa.

Tot in cadrul acestui an, pe 2 martie, Libra Bank a semnat primul acord de garantare din Romania pentru companiile din sectoarele culturale si creative. Suma pentru care a fost semnat acordul este de 45 de milioane de lei, aceasta putand fi accesata catre IMM-urile din aceste sectoare in urmatorii doi ani.

Libra Internet Bank a depasit in premiera cota de piata de 1% dupa primul semestru din 2017, inregistrand o crestere de 45% a activelor in ultimele 12 luni, la 4,15 miliarde lei. Profitul bancii a scazut insa usor in primul semestru, la 24 milioane lei.