Guvernul resimte din plin efectul propriilor actiuni: MFP nu a reusit sa atraga niciun leu de la banci luna aceasta, desi programase imprumuturi de pe piata interna in valoare totala de 2,44 miliarde de lei. Cauza consta in majorarea dobanzilor pe piata monetara (ROBOR) pentru care tot statul este vinovat.

Cu toate ca majoritatea emisiunilor au fost suprasubscrise de banci, din cauza dobanzilor ridicate solicitate, Ministerul a respins integral ofertele.

In prima faza, analistii estimau ca statul va avea probleme sa se imprumute de la banci pe termen scurt, insa realitatea din piata a demonstrat ca nici pe termene mai indelungate (5 sau 7 ani) ofertele nu au mai fost tentante pentru MFP. In schimb, luna aceasta, Romania a reusit sa se imprumute de pe pietele externe, in euro, la “cele mai scazute costuri obtinute istoric pentru scadenta de 10 ani”, potrivit MFP. Suma atrasa este de un miliard de euro, la un randament de 2,114%.

CIteste in varianta integrala din Wall-Street PRO carui fapt se datoreaza succesul de pe pietele externe, cum vor evolua dobanzile in perioada urmatoare si ce estimari au analistii.

Conform Ministerului, emisiunea a fost suprasubscrisa de peste doua ori, “iar baza investitionala a tranzactiei a avut o granularitate ridicata atat din punct de vedere geografic, cat si din punct de vedere al tipurilor de investitori”.

Succesul pe pietele externe este conjunctural

Cu toate acestea, economistii sustin ca aceasta nu este o situatie care poate sa dureze, iar succesul pe pietele externe se datoreaza unor factori conjuncturali.

“Pe piata de euro este un deficit de oferte, care ajuta Romania si care va persista si in 2018. Fondurile trebuie sa cumpere ceva, in conditiile in care alti emitenti isi reduc emisiunile in valuta sau sunt absenti complet din piata”, a declarat recent economistul sef al UniCredit Bank Londra pentru Europa Centrala si de Est.

El a mentionat faptul ca Cehia si Ungaria isi reduc emisiunile in valuta si mizeaza mai mult pe imprumuturile in moneda locala, pentru a elimina riscul valutar.

“Pur si simplu nu este suficienta oferta in regiune, astfel incat emisiunile de eurobonduri ale Romaniei prind o conjunctura favorabila. Problema este cea a emisiunilor locale de titluri”, a subliniat Bucsa.

El anticipa, de altfel, ca luna octombrie va fi una “de post” pentru Ministerul Finantelor pe piata interna.

Cum vor evolua dobanzile in perioada urmatoare

Mai mult, economistul citat a tinut sa sublinieze faptul ca atat cresterea inflatiei cat si majorarea dobanzilor pe piata monetara (ROBOR) sunt de natura fiscala (au cauze care tin de politicile guvernamentale: majorarea salariilor, a accizelor la carburanti, a preturilor la energie, precum si imprumuturile MFP peste necesarul de rambursat si golirea conturilor companiilor de stat prin extragerea de dividende exceptionale de catre stat).

Indicii ROBOR ai pietei monetare au explodat la finalul lunii septembrie-inceputul lunii octombrie, ROBOR la 3 luni dublandu-si valoarea intr-o luna, de la 0,92% la inceputul lunii septembrie, la 1,8% in data de 3 octombrie.

Intre timp, dobanzile s-au stabilizat, ca urmare a interventiilor Bancii Nationale a Romaniei, insa la nivelul superior atins. Spre exemplu, ROBOR la 3 luni a fost, luni, de 1,85% pe an.

Analistii estimeaza ca dobanzile ar mai putea sa scada pe finalul anului, cand MFP va da drumul cheltuielilor bugetare, insa nu sub valoarea de 1% pe an. Ulterior, dobanzile se vor mentine in jurul ratei de politica monetara a BNR, in prezent la 1,75% pe an.

Sursa foto: Shutterstock