Aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA va fi optionala pentru toti agentii economici, mai putin pentru cei aflati in insolventa sau care nu isi indeplinesc obligatiile fiscale reprezentand TVA pentru o perioada mai mare de timp, a declarat ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la "Ora Guvernului", in Parlament.

"Vreau sa va mentionez ca, avand in vedere discutiile la nivelul grupurilor de lucru din interiorul Ministerului de Finante, discutiile avute cu mediul economic, mediul de business, intalnirile cu sindicatele si patronatele, precum si discutiile din Comisiile de Dialog Social, se are in vedere aplicarea optionala a split TVA pentru toti agentii economici, mai putin pentru cei aflati in procedura de insolventa, conform prevederilor Legii 85/2014, si pentru agentii economici care nu isi indeplinesc obligatiile fiscale reprezentand TVA pentru o perioada mai mare de timp", a spus Ionut Misa, citat de Agerpres.

De asemenea, acesta a precizat ca se lasa posibilitatea de a opta pentru aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA si dincolo de 31 decembrie 2017.