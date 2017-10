Preferinta romanilor pentru depozitele in lei scade in favoarea celor in valuta. Pentru prima data in ultimii doi ani, depozietele in valuta ale populatiei cresc, in ritm anual, mai repede decat cele in lei. Care este explicatia, in conditiile in care ROBOR creste, ceea ce ar trebui sa se intample in curand si cu dobanzile la economiile in lei? Ne indepartam, din nou, de moneda nationala in favoarea celor straine?