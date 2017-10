Dobanzile din piata monetara continua sa creasca. ROBOR la 3 luni a urcat la 1,88% pe an, un nou maxim al ultimilor trei ani, iar ROBOR la 6 luni a ajuns la 2,04%, de asemenea cel mai ridicat nivel din noiembrie 2014 pana in prezent. MFP sustine ca aceasta crestere de dobanzi este una "temporara" fapt pentru care a respins toate ofertele bancilor la licitatiile de titluri de stat din octombrie. Economistii sunt, insa, de alta parere.

In ultimele trei saptamani, dobanzile capatasera o oarecare stabilitate, insa miercuri au inregistrat din nou un salt mai amplu. Robor la 3 luni a urcat de la 1,85% la 1,88% intr-o singura sendinta. Cauza ar putea consta in faptul ca, pe final de luna, firmele isi platesc impozitele la stat, astfel ca lichiditatea din piata este absorbita.

Cresterea dobanzilor ii afecteaza atat pe cei care au credite in lei cu dibanda variabila (indicele ROBOR fiind cel in functie de care evolueaza dobanda la credit) cat si pe cei care nu au credite, avand in vedere ca si statul se imprumuta tot mai scump, pe banii nostri, ai tuturor.

De altfel, Ministerul Finantelor Publice recunoastre, prin intermediul unui comunicat de presa. Ca a respins toate ofertele dealerilor primari (banci -n.r.) la cele 6 licitatii de titluri de stat organizate in luna octombrie, din cauza “cresterii temporare a ratelor dobanzilor din piata monetara. Acest fapt a influentat si nivelul randamentelor titlurilor de stat”.

Institutia sustin ca a acoperit in mare parte nevoile de finantare prevazute pentru anul 2017, printr-o distribuire uniforma a imprumuturilor de-a lungul anului, in vederea evitarii acumularii unui necesar de finantare foarte mare pe perioade scurte de timp.

“In aceste conditii, nivelul disponibilitatilor in lei si in valuta la dispozitia trezoreriei statului, aflate in soldul contului curent general al trezoreriei, acopera actualmente peste 6 luni de necesar brut de finantare. Astfel, in vederea asigurarii necesarului de finantare ramas pentru anul 2017, MFP va avea in vedere, in continuare, o politica de finantare care sa limiteze eventualele efecte negative asupra conditiilor de finantare care s-ar putea materializa in cresterea randamentelor titlurilor de stat”, se mai arata in comunicatul citat.

Majoritatea economistilor sustin, insa, ca majorarea dobanzilor nu este una temporara ci va continua, cel putin atat timp cat creste si inflatia, prognozata chiar si la 4% pentru anul viitor. Asadar, este posibil ca, pe viitor, statul sa se imprumute chiar mai scump decat ar avea ocazia in prezent.