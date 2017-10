Angajatii de la ghiseele bancilor, in 90% din cazurile in care nu au o explicatie, spun ca normele Bancii Nationale nu le permit sa faca anumite lucruri, desi nu este adevarat. In acest context, bancile din Romania trebuie sa isi asume, din ce in ce mai mult, specializarea continua a angajatilor, a declarat Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale.