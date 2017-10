Steve Wozniak, co-fondatorul Apple, invitat special la conferinta Globala IAA organizata sub tema "Creativity can Change the World", a declarat ca a avut 15 monede bitcoin, dintre care 7 i-au fost furate. Acesta se declara insa un fan al tehnologiei din spatele monedei virtuale si crede ca mai devreme sau mai tarziu blockchain va fi utilizata de business-uri din diferite industrii.

"Am avut 15 Bitcoin cand valoarea acestora era mai mica decat acum. Nu obisnuiam sa verific pretul acestora, nu sunt atent de obicei la aceste detalii, nici la contul bancar sau orice de acest gen. Am observat totusi ca in ultimul timp le-a crescut valoarea. Din cei 15 Bitcoin, 7 mi-au fost furati de la compania care se ocupa cu gestionarea contului", a declarat Steve Wozniak, co-fondatorul Apple, in cadrul unei intalniri cu presa.

Acesta a afirmat ca nu este un investitor in Bitcoin, ci doar detine moneda pentru a vedea cum decurg platile prin intermediul tehnologiei blockchain si pentru a descoperi locurile unde se pot face plati de acest gen.

In ceea ce priveste tehnologia Blockchain, cea din spatele criptomonedelor, Steve Wozniak s-a declarat un fan al acesteia si este de parere ca toate business-urile in care se inregistreaza tranzactii sunt candidate in ceea ce priveste utilizarea tehnologiei.

Anul 2017 a fost unul de boom pentru Bitcoin, cea mai populara moneda digitala, a carui valoare a depasit in octombrie 6.000 de dolari, dupa ce la inceputul anului nu trecea de 1.000 de dolari