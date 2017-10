Peste 80% dintre antreprenorii din industriile creative nu au deloc incredere in actualul context economic, pesimismul fiind justificat si de schimbarile repetate ale cadrului legislativ si fiscal, care pot afecta dezvoltarea afacerii. 9 din 10 antreprenori reclama volatilitatea cadrului legislativ, arata Barometrul Mintilor Creative, realizat de UniCredit Bank in parteneriat cu Exact Cercetare si Consultanta.

Doar 10% dintre antreprenorii chestionati percep actualul context economic ca favorabil, un descurajant 81% neavand deloc incredere in economia tarii. Realizatorii studiului au pus acest pesimism pe schimbarile fiscale repetate din ultimele 12 luni, pe faptul ca afacerile au crescut intr-un ritm mai scazut decat anticipasera antreprenorii, dar si pe seama perceptiei ca puterea de cumparare este in realitate mai mica decat sugereaza datele macroeconomice.

In plan fiscal, principalele piedici au fost majorarea salariului minim, care a pus o presiune puternica pe cash-flow-ul noilor afaceri, dar si schimbarea regimului fiscal in privinta impozitarii muncii par-time. Multi antreprenori nu si-au mai permis astfel sa isi plateasca la norma intreaga o parte dintre angajati. In plus, split TVA ameninta sa puna presiuni suplimentare pe cash-flow.

Pe prima pozitie in topul obstacolelor intampinate se afla insa, detasat, accesul greu la resurse umane calificate.

Care sunt cele mai utilizate instrumente financiare de catre antreprenori

Cum era de asteptat, majoritatea antreprenorilor din industriile creative utilizeaza online si mobile bankingul, cardurile, conturile curente si platile online si la POS, in timp ce imprumuturile bancare, indiferent de forma lor, au o pondere nesemnificativa, de sub 10%, in contextul in care multi antreprenori au reclamat dobanzile mari pe care le cer bancile si regulile stricte impuse pentru a lua imprumuturi.

Conform sondajului, unul din trei antreprenori este reticent fata de imprumuturile bancare, 23% dintre cei chestionatii fiind nemultumiti de dobanzile mari, 22% de conditiile stricte impuse de banci, iar 21% au declarat fatis ca au o aversiune fata de institutiile financiare.

La celalalt capat al relatiei antreprenor - finantator, Sorin Dragulin, Retail Products & Segments Director in UniCredit Bank a explicat ca institutiile de credit se uita foarte atent la profitabilitatea unei afaceri la inceput de drum, la ce baza de clienti are si mai ales daca antreprenorul dovedeste ca poate sa conduca acel business si invata de la luna la luna cum sa scoata profit din el.

In ceea ce priveste creditarea, el subliniaza ca, la inceputul unui business, nu este recomandata nici pentru antreprenor, dar nici pentru banca, accesarea unui imprumut. Antreprenorul va avea o dobanda mare, poate chiar peste 20%, iar riscul pentru banca este mare si poate sa piarda foarte usor acei bani. De aceea, ambele parti poti fi dezamagite.

Pe langa pachetul tranzactional Creativ oferit de UniCredit Bank antreprenorilor cu cifra de afaceri de pana in 100.000 euro, Dragulin recomanda micilor afaceri sa apeleze mai des la leasing, pentru utilaje, in detrimentul imprumuturilor pentru capitalul de lucru.

UniCredit Bank a realizat Barometrul Mintilor Creative impreuna cu Exact Cercetare si Consultanta, fiind primul studiu din Romania care isi propune sa faca o radiografie a antreprenoriatului in industriile creative.

Sursa foto: mavo_Shutterstock