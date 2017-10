Adoptarea pe scara mai larga a platilor electronice, cum ar fi cardurile si platile mobile, ar putea genera un beneficiu net total de pana la 470 miliarde de dolari pe an in 100 dintre marile orase ale lumii, inclusiv Bucurestiul, incluse intr-un studiu care a analizat impactul economic al unei utilizari mai frecvente a platilor digitale realizat de Roubini ThoughtLab si comandat de Visa.

Companiile, autoritatile publice si consumatorii din Bucuresti ar obtine beneficii nete de 400 milioane de dolari (peste 1,5 mld. lei) anual prin cresterea cu zece puncte procentuale a ponderii tranzactiilor electronice in totalul platilor realizate in capitala.

Beneficiile totale estimate ar urca la aproape 1,7 miliarde de dolari (6,5 miliarde de lei) pe an daca Bucurestiul ar atinge nivelul maxim realizabil de eliminare a numerarului, respectiv ca 95% dintre plati sa fie efectuate prin mijloace electronice. Aproximativ 50% dintre platile totale efectuate in Bucuresti in prezent sunt fara numerar, iar in cazul celor mai activi 10% dintre utilizatorii de plati digitale procentul urca la 95%. Beneficiile estimate pentru companii se ridica la 900 mil. dolari, cele pentru autoritati la peste 600 mil. dolari, iar cele pentru consumatori la aproape 100 mil. dolari.

„Orase fara numerar: evaluarea avantajelor platilor digitale” este un studiu ce cuantifica beneficiile nete potentiale de care se pot bucura orasele care trec la un „nivel realizabil de eliminare a numerarului” – definit drept trecerea intregii populatii a unui oras la utilizarea platilor digitale intr-o masura egala cu cea a primilor 10% dintre utilizatorii actuali din orasul respectiv. Studiul nu analizeaza ideea de eliminare a numerarului, ci urmareste mai degraba cuantificarea potentialelor beneficii si costuri ale cresterii semnificative a gradului de utilizare a platilor digitale.

Studiul estimeaza beneficiile imediate si pe termen lung ale reducerii dependentei de numerar pentru trei grupuri principale – consumatori, companii si autoritati publice.

Conform studiului, aceste beneficii ar putea consta in beneficii directe nete combinate de aproximativ 470 miliarde de dolari in cele 100 de orase analizate:

Consumatorii din cele 100 de orase ar putea obtine aproape 28 miliarde de dolari pe an sub forma de beneficii directe nete estimate. Acest impact ar proveni de la factori care includ economisirea unui numar de pana la 3,2 miliarde de ore alocate in prezent tranzactiilor bancare, comerciale si de tranzit, la care se adauga o scadere a infractionalitatii legate de numerar.

Companiile din cele 100 de orase ar putea obtine peste 312 miliarde de dolari pe an ca beneficii directe estimate. Acest impact s-ar datora unor factori precum economisirea unui numar de pana la 3,1 miliarde de ore de timpul alocat procesarii platilor primite si facute si o crestere a veniturilor din vanzari generata de extinderea bazelor de clienti on-line si in magazinele fizice. De asemenea, studiul a constatat ca la acceptarea numerarului si a cecurilor, companiile suporta costuri de 7,1 centi la fiecare dolar primit, comparativ cu 5 centi la fiecare dolar incasat din surse digitale.

Autoritatile publice din cele 100 de orase ar putea obtine aproape 130 miliarde de dolari pe an ca beneficii directe estimate. Impactul s-ar datora factorilor precum cresterea veniturilor din impozite si taxe, o mai mare crestere economica, economii de costuri prin eficientizarea administrativa si reducerea costurilor aferente proceselor penale datorita reducerii infractionalitatii legate de numerar.

Visa si Roubini Thoughtlab au creat un instrument de vizualizare a datelor online care insoteste studiul „Orase fara numerar: evaluarea avantajelor platilor digitale.” Cu ajutorul instrumentului de vizualizare a datelor, utilizatorii pot creste sau descreste gradul utilizarii digitale in fiecare dintre cele 100 de orase incluse in studiu pentru a explora mai amanuntit beneficiile unei lumi mai putin dependente de numerar. Instrumentul de vizualizare poate sa fie accesat aici.