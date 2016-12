Pentru prima oara dupa razboiul brevetelor izbucnit la inceputul noii ere a smartphone-urilor, cand toata lumea dadea in judecata pe toata lumea, Nokia reia strategia proceselor, dand in judecata Apple, tot din cauza brevetelor.

Totul a inceput dupa un proces intentat de Apple in California impotriva unor companii intermediare, care se ocupa exact cu intentarea proceselor impotriva companiilor ce folosesc tehnologii brevetate de alte companii. Acestea, la randul lor, intentasera mai multe procese impotriva Apple pe baza brevetelor detinute de Nokia, conform News.ro.

Apple a initiat un proces impotriva acestor companii care, daca va fi castigat, poate stabili un precedent benefic pentru industrie. Miza este eliminarea din schema a acestor intermediari care nu detin proprietati intelectuale, dar castiga extrem de multi bani de pe urma proceselor. Numiti popular ”patent trolls”, aceste companii sunt acuzate de Apple ca au complotat impreuna cu Nokia pentru a obtine sume de bani mai mari decat Nokia insasi ar fi reusit, pentru tehnologiile brevetate de finlandezi si utilizate de Apple in produsele sale. In fapt, un singur intermediar, o companie numita Acacia, a dat Apple in judecata de mai mult de 40 de ori in ultimii ani, strict pe baza brevetelor Nokia.

Ca principiu, companiile din domeniul tehnologiei sunt de acord ca intermediarii care intenteaza zeci sau sute de procese pentru brevete care nu le apartin sunt nocivi pentru industrie. Insa, cand acestia favorizeaza una dintre companii, cum este Nokia in acest caz, punctele de vedere se schimba radical.

Drept urmare, dupa ce Apple a intentat proces intermediarilor care o hartuiau pentru brevetele detinute de Nokia, compania finlandeza a intentat proces direct impotriva Apple. Motivul oficial este ca Apple nu ar plati Nokia pentru toate tehnologiile pe care le foloseste in produsele sale si care sunt brevetate de finlandezi.

Noul proces are in vedere 32 de brevete detinute de Nokia care includ tehnologii ce privesc ecranul, interfata grafica software-ul si codec-urile video si sunt folosite de Apple in cadrul telefoanelor si tabletelor sale.

Ultimul proces dintre cele doua companii dateaza din 2009. Si atunci Nokia fost cea care a dat Apple in judecata si tot din cauza brevetelor. Doi ani mai tarziu, s-a ajung la un acord prin care Apple a platit o suma fixa pentru folosirea anterioara a tehnologiilor brevetate de Nokia si a fost de acord sa plateasca taxe la intervale regulate pentru viitoarea folosire a acestora.

Sursa foto: Shutterstock/JPstock