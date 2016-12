Aplicatiile prin intermediul carora oamenii isi pot rotunji veniturile cu ajutorul ride-sharing-ului au ajuns cunoscute si in tara noastra, insa peste hotare au parte de o evolutie semnificativa si aplicatiile care iti permit sa livrezi, contra-cost, colete prin intermediul platformelor online. Investitiile importante care au loc in aceste platforme, pot duce la extinderea lor la nivel global.

Aplicatii precum Roadie si PeerShip sunt prezente in Statele Unite ale Americii, unde oameni obisnuiti, care calatoresc dintr-un oras in altul, sau chiar dintr-un stat in altul, pot prelua colete de la utilizatorii aplicatiilor si sa le livreze in locatii care se afla pe traseul acestora.

Aceste aplicatii pot fi folosite si pentru cumparaturi, in materialul de promovare al aplicatiei PeerShip (video mai jos) putem vedea cum utilizatorii pot plasa comenzi cu alimentele de care au nevoie, asteptand ca un membru al platformei sa i le livreze contracost. Tranzactiile au loc online, iar clientii le pot da calificative celor care le livreaza coletele, conform businessinsider.

Finantari de peste 25 de milioane de dolari

Aplicatia Roadie a atras finantari de peste 25 de milioane de dolari pana in acest moment. Soferii care sunt dispusi sa livreze coletele, urmaresc, prin intermediul aplicatiei, ofertele plasate de catre utilizatori. Aceste oferte contin locatia de unde trebuie preluata comanda, destinatia, numarul de kilometri si banii pe care expeditorii sunt dispusi sa ii plateasca. Utilizatorii au optiunea de a-si urmari, in timp real, traseul coletului, verificand astfel ce distanta mai are pana la destinatar.

Aplicatiile de acest gen pot ajunge sa afecteze afacerile firmelor de curierat si de livrari la domiciliu. In domeniul transportului de persoane, aplicatia de ride-sharing Uber a starnit o serie de controverse privind reglementarea unui astfel de serviciu. In luna noiembrie, numarul utilizatorilor in Romania a depasit 120.000.

Sursa foto: speedKingz / Shutterstock.com