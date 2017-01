Nu a durat mult de la trecerea in noul an pentru a avea si primele smartphone-uri lansate oficial. Cei care s-au grabit sa fie primii sunt coreeni de la Samsung, care au anuntat deja noile versiuni ale telefoanelor din seria Galaxy A. Cele trei poarta acelasi nume din anii precedenti, A3, A5 si A7, dar primesc, bineinteles, upgrade-uri hardware si de design. Seria Galaxy A a fost gandita ca o alternativa mai ieftina la varfurile de gama, conform News.ro.

De fapt, cele trei device-uri poarta designul lui Galaxy S7, dar ofera dotari tehnice mai slabe, pentru a putea oferi un pret mai mic. Toate trei beneficiaza de aceeasi rama metalica rotunjita la colturi, de spate din sticla si cititor de amprente. A7 este cel mai mare din cele trei, avand un ecran de 5,7 inch cu rezolutie Full HD. A5 pastreaza rezolutia Full HD dar ofera un ecran de 5,2 inch, in timp ce mezinul A3 dispune de un ecran de 4,7 inch cu rezolutie HD.

Galaxy A7 si A5 au in comun procesorul care ruleaza 1,9 GHz, cei 3 GB memorie RAM si spatiul intern de stocare de 32 GB. A3, cel mai ieftin telefon din serie, are un procesor tactat la o frecventa de 1,6 GHz, 2 GB memorie RAM si 16 GB spatiu intern de stocare. In ceea ce priveste partea foto, modelele A7 si A5 dispun de o camera de 16 MP, in timp ce A3 a fost limitat la 13 MP. Toate cele trei camere foto beneficiaza de o apertura F/1.9.

Toate modelele, spre deosebire de Galaxy S7, folosesc un conector USB-C, iar A7 si A5 beneficiaza si de tehnologia de incarcare rapida a singurului flagship de care dispune Samsung la ora actuala. Cei de la Samsung nu au anuntat si preturile celor trei noi smartphone-uri, dar au spus ca acestea vor fi lansate luna acesta in Rusia, urmand ca ulterior sa fie disponibile si in restul lumii.

