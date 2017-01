Circa 200.000 de oameni sunt asteptati la editia de anul acesta a targului de tehnologie din Las Vegas, CES. La editia aniversara cu numarul 50, spatiul va fi plin de tehnologii care ar fi putut parea de domeniul SF-ului in 1967 – de la masini autonome pana la asistenti controlati prin voce, iata cele mai interesante tendinte la inceputul acestui an.

Sunt tehnologii care pareau de domeniul fantasticului, atunci cand erau folosite de James Bond sau Capitanul Kirk din Star Trek in anii ’60, insa, acum, au devenit realitate.

Tehnologia Smart Home

Asteptati-va ca, in 2017, tehnologia smart home sa devina din ce in ce mai cunoscuta si folosita, inclusiv in Romania. Din ce in ce mai multe device-uri se vor conecta la Internet si vor putea fi controlate prin telefoane mobile, chiar de este util, sau nu. Principalul target – bucatariile – asteptati-va ca frigiderele, masinile de spalat vase sau dozatoarele de cafea sa devina inteligente. Acelasi lucru este, insa, valabil, si pentru lumina, sonerii, aparate de aer conditionat, alarme si asa mai departe, scrie Cnet.com.

Asistenti pe baza de comenzi vocale

Razboiul formatelor a fost prezent de zeci de ani pe piata, si in special la CES. De-a lungul istoriei, la CES si-au facut loc concurenti precum VHS vs Beta, HD DVD vs. Blu-Ray, Windows vs Mac, iPhone vs Android. In era inteligenta pe care incepem sa o traim, cel mai nou razboi al formatelor este cel al asistentilor personali controlati prin voce si platformele smart home.

CES va pune in prim plan aplicatii precum Amazon Alex/Echo, dar si Apple Siri/HomeKit, Google Home si poate chiar Microsoft Cortana. Similar, Samsung ar putea sa aduca in prim plan recent achizitionatul asistent Viv.

Masini electrice si self driving

Show-ul North American International Auto va incepe pe 8 ianuarie, imediat dupa CES. Insa acest din urma eveniment a inceput “sa fure” din ce in ce mai multa tehnologie auto de-a lungul anilor, si 2017 nu va face exceptie. Asteptati-va la o multime de masini electrice autonome si o multime de noutati de la Fiat Chrysler, BMW, Ford, Toyota, Nissan si Hyundai. Totodata, este de asteptat ca firme precum Nvidia sau Continentam, Harman si Delphi sa prezinte tehnologii auto, de asemenea.

Televizoare mai mari, mai luminoase, mai eficiente

CES devine dominata de televizoare din ce in ce mai enorme, si 2017 nu va face exceptie. Samsung, Sony si branduri in crestere precum TCL si Hisense vor prezenta tehnologie LCD precum quantum dot, care ar putea inlocui OLED.

Rezolutiile 4K, tehnologia HDR si noi tehnologii perfectionate de streaming (precum Roku, Chromecast, Android) vor continua sa fie implementate si in modele mai ieftine, mai accesibile. Plus, este de asteptat sa aiba loc demonstratii spectaculoase, pe proiectoare de ultima generatie.

Un Ocean de noi laptop-uri

S-a dus era desktop-urilor, numele mari din industrie, precum Dell, Lenovo, Asus, Acer si HP vor prezenta urmatoarele generatii de laptop-uri, multe dintre ele putand fi achizitionate chiar de anul acesta. Ne putem astepta si la cateva concepte futuriste (de la Razer, poate?), dar si ceva prototipuri de la Intel si Qualcomm.

Brandurile chinezesti, in centrul atentiei

China este tara unde majoritatea brandurilor internationale realizeaza produsele, insa, in ultimii ani, din ce in ce mai multe branduri din statul asiatic isi fac loc in viata celor de pe Batranul Continent sau din SUA. Companii precum Xiaomi, TCL, Hisense, LeEco si Huawei se vor folosi de deschiderea CES pentru a oferi produselor lor o expunere mai mare, in incercarea de a sparge granitele.

Bineinteles, pe langa toate acestea, CES va gazdui si o multitudine de drone, smart device-uri, realitate virtuala si produse care beneficiaza de inteligenta artificiala. wall-street.ro va va tine la curent cu noutatile de la CES.