Samsung NEXT (cunoscut anterior sub numele Samsung Global Innovation Center) a anuntat lansarea Samsung NEXT Fund, un fond de investitii de tip venture capital de 150 de milioane de dolari, care are ca scop sa ofere mai mult suport la nivel global pentru startup-uri aflate la inceput de drum care au ca obiectiv principal inovarea in zona de servicii si software. Fondul permite Samsung sa dezvolte platforma sa globala pentru a da posibilitatea antreprenorilor sa acceseze finantare, resurse si un grad mare de expertiza in domeniu.

„Observam ca software-ul si serviciile devin o componenta importanta in AND-ul Samsung, iar startup-urile reprezinta cheia prin care dorim sa ne atingem obiectivele si viziunea,” a spus David Eun, Presedinte si Fondator al Samsung NEXT. “Fondul de investitii format demonstreaza angajamentul nostru de a sustine startup-uri extraordinare, din toata lumea.”

Fondul de investitii se va concentra pe finantarea startup-urilor, oferind, totodata, o atentie deosebita realitatii virtuale (VR), inteligentei artificiale (AI), tehnologiei IoT sau altor tehnologii noi. Companiile care au primit deja finantate sunt: Converge Industries, Dashbot, Entry Point VR, Filament, Intezer, LiquidSky, Otto Radio, 2Sens, SafeDK si Virtru.

In septembrie, Samsung NEXT si-a lansat cel mai nou birou, in Tel Aviv (Samsung NEXT Tel Aviv). Noul sediu este al cincilea, organizatia avand echipe, in momentul de fata, in Mountain View, New York, San Francisco si Coreea. Samsung NEXT va deschide noi birouri pe parcursului acestui an.

Pentru a marca extinderea internationala Samsung NEXT si lansare Fondului de investitii, compania a initiat un effort major de rebrading ce include schimbarea numelui in „Samsung NEXT”, dar si lansarea unui nou logo si a unui nou website. Scopul acestui proces este simplificarea identitatii si clarificarea mesajului si a misiunii Sa,sung NEXT.

Anul acesta la CES, Samsung NEXT va prezenta in premiera cateva start-up-uri din portofoliu, companii care reusesc sa sparga barierele in materie de tehnologie si inovatie.

� Baobab Studios – animatii VR, baobabstudios.com

� BioBeats – AI si sanatate digitala, biobeats.com

� Branch – Mobile data linking, branch.io

� Filament – IOT, filament.com

� LiquidSky – cloud computing si gaming cu latenta redusa, liquidsky.tv

� Mapzen – servicii de localizare open source, mapzen.com

� Otto Radio – stiri si podcasturi, ottoradio.com

� UniKey – control alternativ al accesului, unikey.com

Sursa foto: Sursa foto: Mikkolem | Dreamstime.com