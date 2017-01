Referitor la recenta masura a Guvernului de modificare a Codului Fiscal si eliminarea plafonului de 5 salarii medii pe economie pentru plata contributiilor CAS si CASS si aplicabilitatea sa in termen foarte scurt, ANIS este de parere ca aceasta nu contribuie la un mediu stabil in care companiile sa isi desfasoare activitatea, in conditiile in care costurile cu capitalul uman reprezinta cea mai mare parte a costurilor companiilor din industria noastra.

O astfel de masura, fara a fi anuntata in prealabil, impacteaza negativ performanta si competitivitatea sectorului si poate crea incertitudine, fapt ce poate afecta gradul de incredere in sectorul romanesc de tehnologie si inalta perfomanta. Cu o rata de crestere record, cifra de afaceri a sectorului aproape ca s-a dublat fata de 2012, de la 1,87 miliarde de euro, la 3,61 miliarde de euro in 2016, depasind astfel 6% din PIB, conform estimarilor ANIS. De asemenea, productivitatea angajatilor a crescut cu 35% in aceeasi perioada, de la aproape 29.000 Euro in 2012 la 39.400 Euro, conform estimarii pentru 2016.

Aceste cresteri record au fost posibile pe baza unui climat stabil si predictibil, care sa sprijine performanta. Ne bucura faptul ca dezvoltarea sectorului a fost si este privita ca prioritara de catre autoritati, industria high-tech fiind una cu valoare adaugata si cu profitabilitate mare, care are implicatii in toate domeniile economice contribuind la cresterea competitivitatii in ansamblu, performanta la baza careia stau specialisti cu inalta calificare. De aceea, masurile legislative anuntate de sprijin a sectorului sunt imperioase, in conditiile in care Romania se afla in competitie directa pe o piata globala a tehnologiei.

Obiectivul principal al ANIS este sa sustina cresterea industriei si a potentialului de dezvoltare pe termen lung, vizand atingerea a 10% din PIB in urmatorii 3 ani, prin cresterea valorii adaugate in ansamblu si a productivitatii angajatilor. Abordarea strategica a acestei cresteri presupune stabilitate economica si predictibilitatea mediului de afaceri, precum si politici active de incurajare a investitiilor in domeniu.

ANIS sustine necesitatea unui proces de consultare continua si implicare a mediului de afaceri in discutiile legate de masurile cu impact pe termen scurt, mediu si lung asupra mediului economic in general si a industriei noastra in special.