“Altex este chirias al parcului P3 Bucharest de 12 ani.(...) Prin alegerea de a se extinde in P3 Bucharest, Altex va beneficia de angajamentul nostru de a construi spatii logistice de cea mai inalta calitate, cu costuri operationale reduse, precum si de servicii premium”, a declarat seful P3 Romania, Blake Horsley, conform News.ro.

Prin acest acord, Altex isi dubleaza suprafata hub-ului logistic. Altex, liderul pietei de retail offline din Romania, a obtinut in 2015 venituri totale de 1,97 miliarde lei (438 milioane euro), in crestere cu 30,5% fata de 2014, cand au fost inregistrate venituri totale de 1,51 miliarde lei (340 milioane euro), potrivit datelor trimise la Ministerul Finantelor.

In retailul offline, principalul concurent al Altex este Flanco. Pe zona de online, unde liderul pietei este eMag, Altex se afla in topul celor mai importanti trei retaileri. In Romania, P3 detine cel mai mare parc logistic din tara, P3 Bucharest, achizitionat de la CA Immobilien Anlagen AG la inceputul anului 2015 si care cuprinde in prezent 11 depozite, cu o suprafata totala de 305.000 de metri patrati.

La inceputul acestui an, fondul suveran al statului Singapore, GIC, a finalizat procesul de achizitie a P3 de la companiile TPG Real Estate si Ivanhoe Cambridge. Acordul, care evalueaza compania la 2,4 miliarde de euro, a fost anuntat in luna noiembrie 2016, dar s-a finalizat dupa ce au fost obtinute toate aprobarile autoritatilor de concurenta.

Sursa foto: Shutterstock/ pixfly