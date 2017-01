Dupa problemele cu smartphone-ul Note 7, compania coreeana Samsung este pe cale sa fie implicata intr-un nou scandal, in care liderul sau, Jay Y. Lee, este acuzat de coruptie. Parchetul de la Seul a anuntat ca vicepresedintele grupului a platit in total mita de 43 de miliarde de woni (36,42 milioane de dolari) catre Choi Soon-sil, prietena presedintei suspendate Park Geun-hye, aflata in centrul unui scandal de coruptie, conform News.ro.

Un tribunal va decide miercuri daca va aproba emiterea mandatului de arestare pentru Jay Y. Lee, cel care a fost deja interogat de procurori saptamana trecuta. In replica, Samsung a anuntat ca respinge acuzatiile. "Este greu de inteles decizia procurorului special", a afirmat Samsung Group intr-un e-mail trimis presei.

Jay Y. Lee este fiul lui Kun-Hee Lee, presedintele Samsung si cel care conduce in acte compania coreeana. Acesta este acuzat ca l-a mituit pe presedintele tarii, Park Geun-hye, cel care a fost pus deja sub acuzare pentru fapte de coruptie. Vice presedintele Samsung este acuzat ca a facut plati catre o asociatie apropiata presedintelui pentru ca acesta sa-si exprime suportul pentru fuziunea dintre Samsung si divizia sa de constructii. Aceasta mutare a fost vazuta de actionarii Samsung ca o incercare a lui Jay Y. Lee de a-si consolida pozitia in cadrul companiei.

