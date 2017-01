Bateriile au fost principalul motiv al aprinderii unora dintre smartphone-urile Galaxy Note 7, a declarat luni o persoana apropiata situatiei, in urma unei investigatii efectuate de Samsung Electronics, transmite Reuters.

Cel mai mare producator de smartphone-uri din lume vrea sa lase in urma sa cel mai mare esec al sigurantei unui produs din istoria tehnologiei si se pregateste de lansarea Galaxy S8 in prima jumatate a acestui an. Investitorii si analistii afirma ca este esential ca Samsung sa ofere o explicatie convingatoare si detaliata legata de defectul Note 7 si despre cum va preveni aparitia unor probleme asemanatoare, conform News.ro.

Rezultatele investigatiei vor fi anuntate probabil pe 23 ianuarie, cu o zi inainte de publicarea rezultatelor financiare aferente trimestrului al patrulea, a spus persoana. Directorul diviziei de dispozitive mobile, Koh Dong-jin, va anunta rezultatele precum si noi masuri pentru a preveni aparitia unor probleme similare la dispozitivele viitoare. Un purtator de cuvant al Samsung Electronics a refuzat sa comenteze. Initial, Samsung a anuntat in septembrie rechemarea a 2,5 milioane de telefoane Note 7, afirmand ca motivul aprinderii este modelul de baterie produs de unul dintre furnizori, identificat ulterior drept afiliata sa Samsung SDI.

Ulterior si telefoanele prevazute cu baterii furnizate de un alt producator au inceput sa ia foc, iar Samsung a decis retragerea de pe piata a tuturor telefoanelor Note 7, a caror productie a fost oprita. Impactul asupra profitului operational al companiei, pe parcursul a trei trimestre, este evaluat la 6.100 miliarde de woni (5,2 miliarde dolari). Samsung a simulat aprinderea telefoanelor in cadrul investigatiei, constatand ca motivul nu este legat de proiectarea hardware si software. Perspectivele afacerilor cu smartphone-uri raman incerte in acest an, dar profitul Samsung este asteptat sa creasca puternic datorita cresterii vanzarilor de cipuri si de ecrane LED pentru smartphone-uri.

Sursa foto: Nikkolia | Dreamstime.com