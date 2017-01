In acest articol, ne amintim de acele motoare de cautare romanesti care au contat la un moment dat si inca au ramas in memoria utilizatorilor de internet de la noi.

Astazi, un motor de cautare romanesc pare o utopie, avand in vedere ca Google a monopolizat cautarea de informatii pe internet in Romania. In tari ca Polonia, Google este cel mai folosit motor de cautare, dar nu i-a fost nici pe departe la fel de usor precum in Romania.

Vazandu-se amenintat, Google a cumparat concurenta. Cel mai bun exemplu este motorul de cautare hoga.pl, care este controlat de Google, dar si de Netsprint. Netsprint detine si netsprint.pl, un concurent serios al Google, cu o interfata asemanatoare. Gigantul este amenintat si de onet.pl, cel mai popular portal web din tara.

