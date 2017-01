Jeff Bezos, a doua cea mai bogata persoana din lume, nu mai trebuie sa stea la hotel cand viziteaza Washington DC pentru a vizita Casa Alba sau The Washington Post. Fondatorul Amazon a devenit, recent, proprietarul celei mai mari case din capitala SUA.

Valoarea achizitiei s-a ridicat la 23 de milioane de dolari.

Pana in 2013, proprietatea era Muzeul Textil. Iata cinci lucruri pe care nu le stiai despre noua locuinta a lui Bezos.

1. Este enorma

Proprietatea are patru etaje, 10 dormitoare, 14 bai si 11 seminee. Asta fara a include bucatariile, sufrageriile si orice alte camere aflate in vila veche de 100 de ani. Suprafata totala depaseste 8.000 de metri patrati.

2. Este perfecta pentru entertaining

Cand inca era Muzeul Textilelor, vila era considerata un loc perfect pentru nunti. Daca Bezos doreste, spatiul ar putea sa ii permita sa faca o petrecere cu peste 200 de invitati.

3. Vecini de renume

Cand Bezos va locui in noua sa casa, vecinii vor fi unul si unul – fostul presedinte Barack Obama, printre ei, insa, de-a lungul timpului, oameni renumiti au locuit in zona – Warren G. Harding, Herbert Hoover, Franklin D. Roosevelt sau Woodrow Wilson.

4. Casa are pedigree istoric

Proprietatea se afla in Registrul National al Locurilor Istorice pentru un motiv foarte bun.

In 1912, fondatorul Muzeului Textilelor, George Meyers, i-a cerut arhitectului John Russell Pope sa construiasca cladirea. In 1915, Meyers si familia sa s-au mutat in cladire si, la 10 ani distanta, au deschis muzeul care gazduia textile de peste tot din lume.

Pope a fost responsabil si de alte cladiri, printre care Galeria de Arta Nationala si Jefferson Memorial.

5. Primul proprietar avea “iz” renastentist

George Meyers avea o varietate de interese – om academic, era pasionat de mediul inconjurator si a lucrat pentru Serviciul Padurilor SUA, fiind un calator renumit. Cand a murit, in 1957, stransese aproape 5000 de textile. Probabil Bezos, interesat si el in explorarea de noi posibilitati si locuri cu Blue Origin, s-a simtit apropiat de spiritul primului proprietar al vilei.