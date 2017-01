Galaxy S8 continua sa fie cap de afis in urmatoarele luni, pana cand sud coreenii vor organiza o conferinta oficiala de lansare pentru a desfiinta sau confirma zvonurile, conform Playtech .

Am vorbit foarte mult in ultimele saptamani si luni despre Galaxy S8. Urmatorul varf de gama al Samsung trebuie sa spulbere audienta si sa ne lase cu gura cascata. La doar cateva luni dupa ce sud coreenii au fost nevoiti sa retraga cel mai recent Galaxy Note din magazine, S8 are toate motivele sa ne lase cu gura cascata si s-ar putea sa reuseasca.

Sursa foto: Ldprod | Dreamstime.com