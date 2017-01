Compania Alphabet Inc. le-a transmis un mesaj direct angajatilor care ar putea sa calatoreasca in strainatate si sunt vizati de interdictiile de intrare in tara anuntate de presedintele Donald Trump, cerandu-le sa se intoarca imediat in Statele Unite. Administratia Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care interzice temporar intrarea cetatenilor din sapte tari musulmane in SUA, transmite Bloomberg.

”Este dureros sa vedem in mod personal impactul pe care-l are acest ordin executiv asupra colegilor nostri. Intotdeauna ne-am exprimat public perspectiva noastra asupra imigratiei si vom continua sa facem asta”, se arata intr-un memo intern semnat de directorul executiv al Google, Sundar Pichai, potrivit News.ro.

Potrivit acestui memo intern, pana la 100 de angajati ai companiei sunt afectati in mod direct de interdictia de intrare in Statele Unite impusa de presedintele Donald Trump asupra cetatenilor din sapte tari predominant musulmane, precum Iran, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudan si Yemen. Aceste comentarii ilustreaza un clivaj din ce in ce mai adanc intre administratia miliardarului republican si gigantii din tehnologie, care se bazeaza de multe ori pe angajati imigranti si au militat in ultimii ani pentru slabirea restrictiilor de imigratie in Statele Unite.

Dupa semnarea ordinului executiv, mai multi posesori de vize sau ”carti verzi” au fost opriti din a se imbarca in aeronave cu destinatia SUA, iar mai multe persoane au fost retinute ilegal la aterizare pe aeroporturile din America. Ulterior, mai multe companii aeriene au anuntat ca aceste interdictii nu se impun si pasagerilor care detin vize de rezidenta permanenta.

”Suntem ingrijorati de impactul pe care il are acest ordin executiv si de orice propunere care ar putea sa impuna restrictii pentru angajatii si familiile Google, ori ar crea bariere pentru marile talente care vin in SUA”, a declarat un purtator de cuvant al Google. Unii angajati ai companiei au incercat sa se intoarca in tara cat mai repede dupa semnarea ordinului executiv de catre presedintele Donald Trump. Compania le-a cerut acestor angajati sa ceara ajutor din partea echipei de securitate, calatorie si imigratie din Google.

Gigantul tehnologic nu a confirmat daca angajatii sai au fost retinuti ilegal pe aeroporturile din SUA. Un angajat era in vacanta in Noua Zeelanda si s-a grabit sa se intoarca in Statele Unite inainte de semnarea ordinului executiv de catre administratia Donald Trump.

”Ii sfatuim pe clientii nostri din cele sapte tari care au vize de rezidenta permanenta sau orice alt timp de viza H-1B sa nu calatoreasca in afara Statelor Unite”, a declarat un partener al firmei de avocatura specializara in imigratie Benach Collopy LLP. Si alte companii din tehnologie sunt in situatii similare. CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, s-a aratat ingrijorat de ultimele restrictii de imigratie impuse de Donald Trump.

