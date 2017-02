Segmentul de SEO devine din ce in ce mai complex. Daca acum cativa ani toti clientii erau interesati de pozitii fruntase in Google, acum lucrurile s-au schimbat - chiar radical. Afla de la Mihai Vinatoru, co-fondator Digital Workforce, cum sa faci SEO eficient pentru magazinul tau online.

Digital Workforce este o companie specializata pe servicii de SEO, optimizare pentru motoare de cautare si servicii de online reputation management. Compania este lansata in 2013.

"Asistam cu siguranta la o maturizare a pietei, indiscutabil. Daca acum cativa ani discutia se purta aproape exclusiv pe pozitia pe care o ocupi in motoarele de cautare, acum oamenii incep sa inteleaga ca acea pozitie in sine nu inseamna mare lucru, nu este un obiectiv in sine. Ce ne intereseaza este atragerea de trafic organic, non-brand, pe tot universul de cuvinte relevante pentru business-ul nostru".



De exemplu, de la cuvintele "aparate de aer conditionat", identificam moduri in care oamenii cauta pe Internet acest lucru si, plecand de la un cuvant, gasim cateva zeci. "Vorbim de long tail si constatam ca, daca cuvantul principal e cautat de 10.000 de oameni lunar, tot universul de cuvinte aferent este cautat de 50.000 de oameni!", subliniaza specialistul SEO.

Strategii diferite pentru mobile? Google, inca de la finalul anului trecut, a anuntat o migrare mare a interesului catre aceasta zona. "Acum chiar avem si motive sa numim 2017 "anul mobile". Am definit proceduri speciale pentru SEO mobil, lucrurile fiind cel putin la fel de complexe si provocatoare. In primul rand, trebuie rezolvata problema de continut duplicat - nu vrem sa ajungem in situatia de a avea URL-uri diferite pentru mobile si pentru desktop, si tratate incorect", mai spune Mihai.



Afla din interviul video ce strategii ar trebui sa aplici magazinului tau online, cum trebuie sa privesti partea de SEO si ce beneficii ai putea avea daca ai investi intr-o agentie specializata.