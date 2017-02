Continutul este disponibil clientilor UPC de televiziune digitala prin intermediul functiei Replay TV a HORIZON, care le permite utilizatorilor sa nu rateze nicio emisiune sau film preferat si prin aplicatia HORIZON Go, care ofera acces la programele preferate de la TV pe orice dispozitiv, oriunde si oricand.

Astfel, prin parteneriatul cu Pro TV, clientii UPC au posibilitatea sa acceseze programele TV ale canalelor Pro TV, Acasa, Pro Cinema, sport.ro si Acasa Gold timp de 7 zile de la difuzare. In plus, aleg si unde urmaresc emisiunile, serialele si filmele preferate: pe televizor sau pe device-uri mobile - laptop, tableta, smartphone - prin intermediul aplicatiei Horizon GO.

„Consolidarea parteneriatului cu CME este parte a strategiei UPC de a oferi cea mai buna experienta de divertisment din Romania. Doar cu platforma HORIZON, clientii au acces complet la toate brandurile PRO. Raspundem astfel nevoii lor de flexibilitate, de a alege cand urmaresc serialul sau emisiunea favorita, dat fiind programul tot mai incarcat” declara Bogdan Bucurei, director marketing UPC Romania.