Cifra de afaceri Entersoft a provenit in 2016 din extinderea contractelor aflate in derulare in proportie de 30%, din proiecte noi regionale (30%) si din proiecte noi la companii din Romania (40%).

In 2016, echipa Entersoft Romania a fost implicata alaturi de colegii din celelalte filiale europene si de partenerii sai in proiecte externe derulate in Spania, Portugalia, Bulgaria, Polonia, Cehia, Grecia si Slovacia. Proiectele din 2016 au avut un grad mai mare de complexitate presupunand, de cele mai multe ori, implementarea unei solutii integrate ERP-CRM sau ERP-CRM-BI (Business Intelligence). Extinderea proiectelor la clienti din Romania s-a realizat, in multe cazuri, prin adaugarea la solutiile deja implementate a unor module noi de Mobile SFA (Sales Force Automation). De altfel, solutiile de tip SFA au fost unele dintre cele mai solicitate in 2016 de catre companiile din Romania, in special in domeniul distributiei. Totodata, Entersoft a constatat o crestere semnificativa a instalarilor in Microsoft Azure, dar si a cererilor pentru implementarea solutiilor sale in regim Software-as-a-Service (SaaS).

In acelasi timp, evolutia pozitiva din 2016 a fost sustinuta si de dublarea echipei de consultanti, dar si de cresterea cu peste 50% a activitatii partenerilor din tara.

„Anul 2016 a fost unul bun atat pentru noi, cat si pentru partenerii si clientii nostri, ceea ce s-a reflectat in absolut toate aspectele de business. 2017 a inceput deja in forta si obiectivul este sa pastram acelasi ritm de crestere. Atingerea acestui obiectiv va fi sustinuta prin introducerea unor noi produse Entersoft pe piata, pentru prima data in Romania, cum ar fi platforma de tip WMS (Warehouse Management System) care va putea fi implementata separat sau integrata cu cea ERP. Totodata, vom investi in extinderea retelei de parteneri din tara si a echipei de consultanti de la Bucuresti”, a declarat Cristi Cozic, country manager Entersoft Romania.